Florida tiene la criminalidad más baja de su historia y Uthmeier promete mantenerla así

Vídeos relacionados:

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, aseguró que la tasa de criminalidad en el estado es la más baja de su historia y prometió mantener esa tendencia con una política de “tolerancia cero” frente al delito, mientras continúa sumando apoyo político en su campaña por un mandato completo.

Según informó el portal Florida Politics, Uthmeier obtuvo el respaldo de 51 de los 67 alguaciles de Florida, quienes destacaron su compromiso con la ley y el orden.

“Florida’s Attorney General James Uthmeier ha ganado mi respaldo y el de decenas de alguaciles en todo el estado por su enfoque firme contra el crimen”, declaró Wayne Ivey, alguacil del condado de Brevard.

Ivey agregó que, bajo la dirección de Uthmeier, “la protección de nuestros ciudadanos será la máxima prioridad”, recordando que la criminalidad “solo crece hasta el nivel que una comunidad está dispuesta a tolerar, y en Florida tenemos tolerancia cero”.

Uthmeier agradeció el apoyo de los cuerpos policiales del estado y elogió su labor en el terreno. “Los alguaciles de Florida son los mejores del país.

Son quienes aplican en nuestras comunidades las políticas de ley y orden que promovemos a nivel estatal.

Lo más leído hoy:

Me siento honrado de tener su respaldo y trabajaré para mantener a Florida segura, fuerte y libre”, afirmó.

Nombrado por el gobernador Ron DeSantis a comienzos de este año tras la salida de Ashley Moody, ahora senadora estadounidense, Uthmeier es el principal candidato republicano para las elecciones de fiscal general.

Hasta el momento, solo 16 alguaciles no han anunciado apoyo público a su candidatura.

Su probable rival en las elecciones generales será el exsenador demócrata José Javier Rodríguez, aunque analistas consideran que su base de apoyo será limitada a unos pocos alguaciles de condados gobernados por demócratas.

El respaldo de los alguaciles llega poco después de que la Asociación Republicana de Fiscales Generales (RAGA) confirmara su apoyo político y financiero a la campaña de Uthmeier, consolidando su posición como favorito dentro del Partido Republicano.

Uthmeier ha reiterado que su gestión priorizará la seguridad pública y la cooperación con las fuerzas locales para sostener la baja criminalidad en Florida, un estado que, según cifras oficiales, mantiene el índice delictivo más bajo de su historia reciente.

La gestión de James Uthmeier al frente de la Fiscalía General de Florida ha estado marcada por acciones contundentes alineadas con una política de “tolerancia cero”.

Entre sus decisiones más recientes, destacó al presionar para activar la ley estatal contra organizaciones acusadas de tráfico humano, apelando a la autoridad legal para desmantelar estructuras que, según dijo, “atentan contra la seguridad de nuestras comunidades”.

En otra muestra de su línea dura, advirtió que continuarán las operaciones contra redes criminales que amenacen la estabilidad del estado, afirmando que la Fiscalía “no bajará la guardia”.

Esta posición se ha visto reforzada por declaraciones públicas tras casos específicos, como cuando lanzó comentarios categóricos tras el arresto de un sospechoso de secuestro, acusando a ciertos grupos de “socavar el orden legal con total impunidad”.

Su nombre también ha estado asociado a medidas polémicas, como el respaldo a la reciente ley que autoriza a los ciudadanos a portar armas de fuego en espacios públicos sin necesidad de permisos.

Uthmeier defendió la norma como una forma de fortalecer la autodefensa frente a amenazas delictivas, en línea con los postulados más conservadores del Partido Republicano.

Además, ha solicitado abrir una investigación contra la exsenadora Ashley Moody por posibles violaciones éticas, alegando que el uso de información privilegiada durante su campaña podría constituir una infracción grave.

Estas acciones consolidan el perfil de Uthmeier como un fiscal que combina el rigor jurídico con una estrategia política orientada a consolidar su liderazgo entre los votantes conservadores de Florida.

Preguntas frecuentes sobre la baja criminalidad en Florida y las políticas de James Uthmeier