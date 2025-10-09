Prospectos cubanos se preparan para showcases ante organizaciones de MLB

Vídeos relacionados:

La fuga de talento juvenil cubano continúa ampliándose, y ahora tres de los nombres más prometedores del béisbol de la isla se preparan para mostrarse ante los cazatalentos de las Grandes Ligas.

El jardinero central Olbein Cobo (15 años) participará el próximo 17 de octubre en un showcase en Santo Domingo, República Dominicana, que se realizará en el terreno de la Ozuna Academy a las 2:00 p.m., informó el periodista Francys Romero en sus redes sociales.

Considerado el jugador más completo del último campeonato Sub-15 en Cuba, Cobo registró una línea ofensiva sobresaliente: 33 hits, 2 jonrones, 53 bases recorridas, 10 bases robadas, promedio de .541, slugging de .869, OBP de .608 y OPS de 1.477.

Aunque no formó parte del equipo Cuba U-15 que compitió en el Premundial de septiembre, su ausencia se debió a que abandonó el país meses antes. Su perfil, según varios scouts, encaja en la categoría de “jugador de cinco herramientas”, capaz de aportar tanto a la ofensiva como a la defensa y las bases.

Dos lanzadores zurdos cubanos también se exhibirán ante MLB

Por su parte, segú el propio Romero en Facebook, los pitchers zurdos César Morales y Cristian Rojas, ambos integrantes del equipo Cuba U-18, realizarán su showcase el 28 de octubre a las 10:00 a.m. en la Academia TBT ante representantes de diversas organizaciones de las Grandes Ligas (MLB).

Los dos lanzadores, recientemente declarados agentes libres por la Oficina del Comisionado de MLB, están representados por la agencia Wasserman y son elegibles para firmar desde el 4 de octubre. Tanto Morales como Rojas han mostrado una notable evolución en su velocidad, superando las 90 millas por hora, con múltiples pitcheos efectivos y un sólido control en la zona de strikes.

Estos tres jóvenes peloteros forman parte de una nueva generación de talentos que ha decidido proseguir su desarrollo fuera del sistema deportivo cubano, buscando abrirse paso en la estructura profesional de MLB. Cada uno de ellos representa, en distinta medida, el potencial y la resiliencia del béisbol cubano, que sigue exportando promesas a pesar de las limitaciones internas.

