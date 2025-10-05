Más prospectos cubanos llegan a República Dominicana en busca de firmar con MLB

Vídeos relacionados:
Los prometedores talentos cubanos José Muñiz y Cristopher García salieron recientemente de la isla y ya se encuentran en la República Dominicana, donde iniciarán el proceso para firmar con organizaciones de Grandes Ligas, según el periodista e insider Francys Romero.
El comunicador publicó en Facebook que Muñiz, receptor y Jugador Más Valioso del último Pre-Mundial Sub-15, fue seleccionado como catcher del equipo Todos Estrellas del torneo. Es considerado uno de los mejores talentos de su clase, gracias a su combinación de defensa sólida, liderazgo detrás del plato y contacto ofensivo avanzado para su edad.
Por su parte, García brilló como jardinero central titular del conjunto cubano, destacando por su defensa impecable y herramientas completas, agregó Romero.
Asimismo, su rendimiento le valió ser nombrado center fielder del equipo Todos Estrellas, confirmando su estatus como uno de los jugadores más completos de la generación.
En manos de una academia de prestigio
Ambos prospectos serán representados y entrenados por el ex Grandes Ligas Alex Sánchez, en su reconocida academia de desarrollo en Santo Domingo, donde comenzarán el proceso de preparación física, técnica y de exposición ante scouts de MLB.
Este movimiento refuerza la creciente salida de talentos juveniles desde Cuba hacia academias dominicanas, que se han convertido en la principal vía para que jóvenes peloteros logren firmar contratos profesionales en el béisbol organizado estadounidense.
Preguntas frecuentes sobre la emigración de prospectos cubanos en el béisbol
¿Por qué tantos prospectos cubanos están emigrando a países como República Dominicana y México?
La emigración de prospectos cubanos se debe a la falta de oportunidades profesionales en la isla, donde las condiciones materiales son deficientes y el control estatal limita el desarrollo de sus carreras. Muchos jóvenes ven en países como República Dominicana y México la posibilidad de formarse en academias profesionales y firmar con organizaciones de Grandes Ligas, algo inalcanzable en el sistema deportivo cubano actual.
¿Quiénes son José Muñiz y Cristopher García, y qué buscan en República Dominicana?
José Muñiz es un receptor y Cristopher García es un jardinero central, ambos cubanos, que recientemente se trasladaron a República Dominicana para iniciar el proceso de firma con organizaciones de Grandes Ligas. Muñiz fue el Jugador Más Valioso del último Pre-Mundial Sub-15 y García destacó como jardinero central titular del conjunto cubano. Ambos buscarán desarrollar sus habilidades en la academia del ex Grandes Ligas Alex Sánchez.
¿Qué papel juegan las academias dominicanas en el desarrollo de los peloteros cubanos?
Las academias dominicanas se han convertido en una plataforma clave para los peloteros cubanos que buscan ingresar al béisbol profesional estadounidense. Ofrecen entrenamiento físico y técnico, así como exposición ante scouts de MLB, lo que facilita el proceso de firma de contratos profesionales. Este fenómeno ha intensificado el éxodo de jóvenes talentos desde Cuba, buscando oportunidades que no encuentran en su país natal.
¿Qué impacto tiene el éxodo de peloteros en el béisbol cubano?
El éxodo masivo de peloteros ha debilitado significativamente la calidad de la Serie Nacional cubana, ya que los mejores prospectos emigran antes de consolidarse en el béisbol local. Esto es reflejo de la crisis económica y estructural que vive el deporte en Cuba, donde las promesas del béisbol buscan mejores condiciones y oportunidades en el extranjero.
