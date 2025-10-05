Más prospectos cubanos llegan a República Dominicana en busca de firmar con MLB

Vídeos relacionados:

Los prometedores talentos cubanos José Muñiz y Cristopher García salieron recientemente de la isla y ya se encuentran en la República Dominicana, donde iniciarán el proceso para firmar con organizaciones de Grandes Ligas, según el periodista e insider Francys Romero.

El comunicador publicó en Facebook que Muñiz, receptor y Jugador Más Valioso del último Pre-Mundial Sub-15, fue seleccionado como catcher del equipo Todos Estrellas del torneo. Es considerado uno de los mejores talentos de su clase, gracias a su combinación de defensa sólida, liderazgo detrás del plato y contacto ofensivo avanzado para su edad.

Por su parte, García brilló como jardinero central titular del conjunto cubano, destacando por su defensa impecable y herramientas completas, agregó Romero.

Asimismo, su rendimiento le valió ser nombrado center fielder del equipo Todos Estrellas, confirmando su estatus como uno de los jugadores más completos de la generación.

En manos de una academia de prestigio

Ambos prospectos serán representados y entrenados por el ex Grandes Ligas Alex Sánchez, en su reconocida academia de desarrollo en Santo Domingo, donde comenzarán el proceso de preparación física, técnica y de exposición ante scouts de MLB.

Este movimiento refuerza la creciente salida de talentos juveniles desde Cuba hacia academias dominicanas, que se han convertido en la principal vía para que jóvenes peloteros logren firmar contratos profesionales en el béisbol organizado estadounidense.

