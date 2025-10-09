Más de 24 horas sin electricidad en localidades de Matanzas

Vídeos relacionados:

Vecinos de varios municipios de Matanzas denunciaron apagones de más de 24 horas consecutivas, en medio del colapso de los servicios básicos y un creciente malestar social por lo que consideran un trato desigual frente a otras provincias.

En zonas como Boca de Camarioca, los cortes de electricidad se han extendido hasta por 28 horas continuas, según denunciaron usuarios en redes sociales.

“Vamos a ver qué hacen ustedes con las intermitencias, porque parece que Matanzas no cuenta. Ah, ya sé: somos la reserva”, reclamó una vecina en una publicación dirigida a la Empresa Eléctrica de Matanzas.

Publicación en Facebook

El prolongado apagón ha impedido el acceso al agua potable, el uso de electrodomésticos y la conservación de alimentos, agravando aún más la ya difícil situación que enfrenta la población.

“Estamos casi muertos con este virus y sin corriente. El pueblo necesita agua y comida”, escribió otro usuario desesperado.

Lo más leído hoy:

La indignación no tardó en trasladarse al terreno político. Algunos residentes compararon la situación con otras provincias donde, tras protestas recientes, se redujo la intensidad de los apagones.

Publicación en Facebook

“En una provincia protestan y los premian con menos apagones; en Matanzas nos castigan con más de 24 horas sin corriente. ¿A dónde hemos llegado?”, cuestionó un internauta.

En el grupo Compraventas en Matanzas, la usuaria Katiuska De Luca compartió un extenso texto que refleja el cansancio emocional y físico de los matanceros.

“No, no nos toca el apagón. No nos corresponde por obligación alguna”, afirmó con rabia.

“Nos toca la vida, no esta supervivencia miserable que nos han impuesto unos mandamases que prefieren acabar con la nación antes que perder el poder”, agregó.

Publicación en Facebook

Las denuncias se suman a una larga lista de reclamos ciudadanos en las últimas semanas ante la agudización del déficit energético, el deterioro de las condiciones sanitarias y la falta de respuestas institucionales.

En Matanzas, como en muchas otras provincias, los apagones se han vuelto parte del paisaje cotidiano, aunque la resignación comienza a convertirse en protesta.