Mandatarios felicitan a Trump tras histórico acuerdo de paz en Gaza

Vídeos relacionados:

Varios mandatarios de todo el mundo han felicitado al presidente Donald Trump por el anuncio de un histórico acuerdo de paz en Gaza, alcanzado entre Israel y Hamás tras semanas de intensas negociaciones mediadas por Estados Unidos, Catar, Egipto y Turquía.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, expresó en redes sociales su respaldo: “Hablé con mi amigo, el presidente Trump, y lo felicité por el éxito del histórico plan de paz para Gaza. También revisamos los avances en las negociaciones comerciales”.

Desde Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer celebró “el anuncio del acuerdo sobre la primera fase del plan de paz de Trump para Gaza”, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó el pacto como una oportunidad para alcanzar una paz duradera.

Subrayó que “Todos los rehenes deben ser liberados con seguridad. Debe establecerse un alto el fuego permanente. El sufrimiento debe terminar”.

El presidente francés, Emmanuel Macron, también se unió a los mensajes de apoyo: “Gran esperanza para los rehenes y sus familias, para los palestinos en Gaza y para toda la región. Agradezco los esfuerzos del presidente Trump y de los mediadores que lo hicieron posible”.

Asimismo, el argentino Javier Milei, felicitó a Trump y afirmó que si confirma la paz, merecería el Premio Nobel de la Paz.

Lo más leído hoy:

El pacto, anunciado oficialmente por Trump el miércoles, establece el intercambio de 48 rehenes israelíes (la mayoría de ellos sin vida) por 2.000 prisioneros palestinos.

También contempla una retirada técnica del ejército israelí para facilitar el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

La primera fase del plan se ejecutará desde Sharm el Sheij, Egipto, donde las delegaciones de las partes han estado reunidas.

El alto el fuego entrará en vigor 24 horas después de que el gobierno israelí ratifique el acuerdo. “TODOS los rehenes serán liberados muy pronto”, escribió Trump en su red social Truth Social

El secretario de Estado, Marco Rubio, desempeñó un papel clave en las negociaciones.

Fue él quien, durante un evento en Washington, entregó discretamente al presidente una nota en la que le informaba que el acuerdo estaba “muy cerca”.

Horas después, Trump confirmó la noticia públicamente y adelantó que podría viajar a la región en los próximos días.

En las calles de Gaza y en varias ciudades de Israel se registraron celebraciones espontáneas tras el anuncio.

Sin embargo, el foro que representa a las familias de los rehenes en Israel pidió cautela y exigió al gobierno aprobar el acuerdo de inmediato, advirtiendo que cualquier retraso podría ser fatal para los secuestrados aún con vida.

Por su parte, Hamás confirmó el acuerdo, pero expresó dudas sobre su cumplimiento por parte del gobierno israelí, pidiendo garantías a Trump y a los países mediadores para evitar que se reanuden los bombardeos una vez entregados los rehenes.

El próximo paso será más complejo: contempla la formación de un gobierno tecnócrata palestino, el inicio de la reconstrucción de Gaza y el desarme gradual de Hamás, según adelantó Marco Rubio.

Aún no se han publicado los mapas de repliegue militar israelí, y se espera que los detalles se den a conocer en las próximas horas.