Maduro activa maniobras militares y acusa a EE.UU. de una posible “invasión”

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, anunció que las Fuerzas Armadas realizan maniobras “ante la hipótesis” de una posible “agresión militar” de Estados Unidos, cuyo despliegue naval en el mar Caribe es considerado por Caracas como una “amenaza” y un intento de propiciar un “cambio de régimen”.

Las declaraciones se produjeron en una transmisión de Venezolana de Televisión (VTV) donde el titular chavista afirmó que no busca “alarmismo”, sino “realismo”, y llamó a la población a prepararse ante escenarios de tensión.

Padrino López sostuvo que, como líder militar, debe “suponer siempre la peor hipótesis” y justificó los ejercicios como parte de la defensa integral. El gobierno interpreta la presencia de buques y aeronaves estadounidenses como un intento de propiciar un “cambio de régimen”.

Las maniobras se extienden por áreas estratégicas, con énfasis en el eje insular y las fronteras occidentales.

En Nueva Esparta (isla de Margarita) se desarrolló un ejercicio de defensa insular —incluyendo patrullaje marítimo, vuelos de reconocimiento y lanzamientos de paracaidistas— que motivó la restricción temporal del tránsito marítimo al norte de la isla.

En el estado Zulia, el gobierno regional informó que más de 15,000 funcionarios participan en despliegues coordinados con la FANB y cuerpos policiales para reforzar la vigilancia en municipios fronterizos con Colombia, mientras se monitorean instalaciones petroleras y ductos.

En Táchira, mandos militares destacaron ejercicios de comunicaciones y control con órganos de dirección en los 29 municipios, y ratificaron que los pasos fronterizos operan en sus horarios habituales.

El estado Apure reforzó la presencia de seguridad con 2,500 funcionarios a lo largo de cerca de 800 kilómetros limítrofes, con énfasis en migración, control ciudadano y tránsito comercial.

En el oriente del país, la operación “Cumanagoto 200” en Sucre reportó la destrucción de 14 bases logísticas vinculadas al narcotráfico, la retención de 12 embarcaciones y el decomiso de combustible y armas.

Falcón activó órganos de defensa integral en sus 25 municipios para planificar y coordinar acciones de protección, mientras que en el litoral central hubo alistamiento y entrenamientos en puntos críticos como el aeropuerto de Maiquetía y el puerto de La Guaira.

El funcionario del régimen de Maduro insiste en que “nadie quiere guerra” y que continuará la vía diplomática ante foros regionales y multilaterales, aunque no descuidará el adiestramiento.

Por ahora, no se han detallado la duración total de las maniobras ni los medios involucrados, más allá de los reportes regionales de despliegue y de la coordinación entre autoridades civiles y militares.

Actualmente, Estados Unidos mantiene al menos ocho buques de guerra en la región, además de un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear y más de 4,500 soldados, como parte de una operación en el mar Caribe.

Washington también ha desplegado cazas F-35B de última generación en Puerto Rico, para reforzar las operaciones contra el narcotráfico procedente de Venezuela y otros países de suramérica, un señalamiento que Caracas rechaza y considera un acto de hostilidad.

