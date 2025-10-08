Administración Trump comienza a preparar abogados militares como jueces de Inmigración

Vídeos relacionados:

En medio de su renovada campaña de deportaciones, la administración del presidente Donald Trump ha comenzado a entrenar abogados militares para que actúen como jueces de inmigración, una medida sin precedentes que busca agilizar miles de procesos pendientes en cortes migratorias de todo el país.

La estrategia, sin embargo, ha generado alarma entre abogados y defensores de derechos migratorios, que advierten sobre la falta de preparación judicial, los posibles conflictos éticos y el impacto negativo que podría tener en casos sensibles como los de asilo político.

Según reportó Univisión, la Casa Blanca impulsa esta acción como parte de un plan más amplio para instalar nuevas salas de audiencias dentro de centros de detención, con el objetivo de acelerar la ejecución de órdenes de deportación.

La medida se apoya en el presupuesto recientemente aprobado por el Congreso, que prevé recursos para incrementar las deportaciones en medio de un año marcado por un fuerte discurso antimigrante desde el Ejecutivo.

"Este entrenamiento ya está en marcha", confirmó Jorge Cancino, editor principal de inmigración en Univisión.

"Según la Casa Blanca, se trata de una estrategia para profundizar en la eficiencia del sistema, pero hay muchas dudas sobre su implementación legal y los riesgos que representa".

El abogado de inmigración Ezequiel Hernández, entrevistado por el medio, advirtió que el objetivo es claro: llenar rápidamente todas las nuevas aulas de corte que puedan ser habilitadas, tanto en ciudades como dentro de instalaciones de detención, para responder a la meta oficial de deportar más de un millón de personas este año.

Para lograrlo, la administración apuesta por incorporar personal que no necesariamente cuente con trayectoria judicial en inmigración, pero sí con formación militar y experiencia legal en otros ámbitos.

“Los abogados militares conocen las reglas de evidencia y el proceso jurídico, pero el sistema de inmigración es otra cosa”, dijo Hernández.

“Es un entorno administrativo con reglas y realidades muy específicas. Muchos de estos nuevos jueces no reconocerán situaciones comunes, como ingresos por frontera sin visa autorizados por agentes migratorios, algo que ocurre frecuentemente pero que no todos sabrán valorar correctamente”.

El temor central entre abogados defensores es que los jueces militares, sin conocimiento profundo del marco migratorio, puedan desechar casos antes de darles una audiencia completa, afectando gravemente a solicitantes de asilo, un proceso ya de por sí complejo y muchas veces limitado por falta de pruebas documentales en personas que huyen de persecución o violencia.

“Hay preocupación de que sin la experiencia necesaria, estos nuevos jueces estén terminando casos antes de ser escuchados”, subrayó Hernández.

“El riesgo es que se aplique una lógica de eficiencia por encima del debido proceso”, agregó.

Otro factor de tensión es la posibilidad de que se produzca una sobrecarga de decisiones sin revisión adecuada, ya que el plan contempla incorporar un alto volumen de estos jueces en corto tiempo.

Para muchos defensores, eso podría abrir la puerta a errores graves y a vulneraciones de derechos humanos.

A nivel legal, las críticas apuntan también a la imparcialidad. Diversas organizaciones han cuestionado que abogados con formación y cultura institucional militar —centrada en la disciplina y obediencia jerárquica— puedan desempeñar roles judiciales donde se requiere independencia crítica, sensibilidad legal y evaluación humanitaria caso por caso.

“No se trata solo de saber aplicar reglas. Se trata de interpretar circunstancias humanas. Y en el sistema migratorio, esas circunstancias son complejas, dolorosas y, muchas veces, invisibles en el papel”, explicó un experto legal que pidió no ser identificado por temor a represalias laborales.

El contexto político refuerza la polémica. La medida se produce en plena campaña presidencial, en la que Trump ha retomado su narrativa de “tolerancia cero” frente a la inmigración irregular y ha prometido “limpiar el país” de indocumentados.

Esa retórica, combinada con la presión institucional para acelerar procesos, genera preocupación entre juristas y defensores del derecho al refugio.

“Estamos ante una posible transformación del sistema de justicia migratoria, donde el énfasis no está en la justicia sino en la velocidad”, advirtió Hernández.

“Y eso pone en riesgo el núcleo de los derechos que protegen a los migrantes en Estados Unidos”, recalcó.

Aunque la administración ha defendido la medida como necesaria ante la acumulación de más de dos millones de casos pendientes en cortes migratorias, la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración y otras entidades han pedido garantías para evitar que esta incorporación de personal sin experiencia judicial derive en decisiones erráticas o arbitrarias.

De momento, el Departamento de Justicia continúa implementando el plan, mientras organizaciones de derechos civiles preparan posibles recursos legales para evitar que jueces sin formación migratoria tomen decisiones definitivas en procesos que pueden definir el destino de miles de personas y familias.

