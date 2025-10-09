Vecinos casi linchan a un ladrón en Santiago de Cuba

Un intento de robo en plena vía pública terminó en un violento episodio de justicia popular en Santiago de Cuba, cuando un joven arrebatador fue sorprendido y capturado por vecinos de la Calle B, entre 7 y 8, en el Reparto Agüero.

Según relató el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada en Facebook, el individuo fue sorprendido en el momento del asalto y reducido por los residentes, quienes impidieron que escapara.

La tensión creció rápidamente cuando varios presentes intentaron agredirlo, desatando un conato de linchamiento que solo se contuvo porque otros vecinos intervinieron para evitar la golpiza y decidieron llamar a la Policía.

Minutos más tarde, agentes de la PNR llegaron al lugar y se hicieron cargo del detenido.

Sin embargo, la situación dejó una fuerte huella en la comunidad. El hecho provocó conmoción no solo por la violencia que estuvo a punto de estallar, sino porque se inserta en una cadena de sucesos similares que vienen ocurriendo en Santiago de Cuba.

Residentes consultados expresaron su frustración ante lo que consideran una falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades.

Lo más leído hoy:

"Aquí la gente ya no aguanta más. Uno se arriesga a detener a un ladrón, y mañana lo ve de nuevo en la esquina", afirmó un vecino indignado, en alusión a la rapidez con la que algunos delincuentes regresan a las calles tras ser arrestados.

Los testimonios recogidos reflejan una creciente desconfianza en la policía y el sistema judicial, señalados por la población de dejar en libertad a los acusados en cuestión de horas.

Para muchos, esta situación ha impulsado a los ciudadanos a actuar por su cuenta, lo que aumenta el riesgo de que la indignación colectiva derive en episodios violentos.

Mayeta Labrada subrayó que este caso es un ejemplo claro de la tensión social acumulada en Santiago de Cuba, donde los robos y asaltos se han vuelto cada vez más frecuentes y la población se siente desprotegida.

Finalmente, el comunicador concluyó su mensaje con un llamado a quienes puedan identificar al presunto delincuente a contactarlo, y aseguró que mantendrá a salvo la identidad del detenido.

Este suceso refleja un fenómeno que se repite en varias ciudades del país: la frustración de comunidades que, cansadas de la impunidad, se convierten en protagonistas de una justicia improvisada, con el peligro de que la ira ciudadana desemboque en linchamientos.

Preguntas frecuentes sobre la inseguridad y justicia popular en Santiago de Cuba