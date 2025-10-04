Eduardo Antonio galardonado como Ícono LGBTQI+: "Nunca imaginé recibir un premio por la valentía de ser como soy"

El cantante cubano Eduardo Antonio, conocido popularmente como El Divo de Placetas, fue reconocido como Ícono LGBTQI+ en una ceremonia cargada de emoción, donde ofreció un conmovedor discurso que tocó el corazón de los asistentes.

“Estoy muy emocionado y lo van a sentir en mi voz. Nunca me imaginé estar recibiendo un premio sencillamente por la valentía de ser como soy”, expresó el artista, al subir al escenario para agradecer el galardón.

El Divo abrió su corazón y compartió pasajes difíciles de su vida: “De niño sufrí el abuso y el bullying por ser como soy. De joven sufrí el abuso y el bullying por ser como soy. Hoy, después de demostrar ante el mundo una carrera exitosa, demostrar prestigio, demostrar respeto, demostrar ser una buena persona, sigo siendo víctima de bullying por ser como soy. Por ser, en un momento de mi vida, bisexual y en estos momentos, simplemente, gay”.

Eduardo Antonio aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de conciencia a las nuevas generaciones: “Quiero pedirles a las nuevas generaciones que entiendan, se toquen el corazón y sientan mucho más respeto por todos nosotros que nos ha tocado la pelea más fuerte. Hemos trabajado con nuestras propias vidas y con nuestro dolor para ellos”.

Visiblemente emocionado, El Divo también agradeció el apoyo incondicional de su familia: “Le agradezco a mi padre que entendió desde muy niño cómo era y quería ser, a mi madre, a mi hijo que cuando me casé me dijo: ‘Papá, yo estoy en otro rol, te aplaudo, te quiero y te respeto’. Y le agradezco a mi esposo Roy, mi productor, el hombre de mi vida, por la fuerza que me dio para yo decirle al mundo, abiertamente: soy gay”.

El intérprete también tuvo palabras de gratitud hacia los países que han sido clave en su trayectoria y en su libertad personal: “Gracias a Estados Unidos que me permitió casarme con una boda fabulosa, elegante, digna, como merecemos todos los de nuestra comunidad. Gracias a México y a Cuba, porque ser cubano no ha sido fácil. Como cubano en la época que nos tocó, me tocó decir: soy como soy”.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre Eduardo Antonio y su reconocimiento como Ícono LGBTQI+