Sin que Macusa se entere: Eduardo Antonio se alista para otro show en Miami con su "hijo" Carlitos como invitado

El Divo de Placetas, Eduardo Antonio, vuelve a subirse al escenario en Miami con un espectáculo especial cargado de muchas sorpresas. Esta vez, el show tendrá lugar el sábado 11 de octubre en el restaurante El Mesón de Super Machi.

Pero lo que más ha llamado la atención del cartel promocional no es solo la presencia de Eduardo, sino la participación especial de su entrañable “hijo” artístico, Carlitos, el popular personaje que interpreta el comediante y creador de contenido cubano Abejas Memes, demostrando que su reciente malentendido ha quedado atrás por completo.

Aunque Carlitos se ha sumado a la promoción del show junto a su “padre” tiene una preocupación muy grande y es que su mamá Macusa, el otro personaje de Abejas Memes y la supuesta ex pareja de El Divo, se entere de esta presentación.

El espectáculo promete música, risas, plumas, luces por doquier y mucho brillo y ojalá Macusa no se entere que Carlitos está en escena con Eduardo porque de que la forma, la forma pidiendo la manutención para su hijo.

Se trata de una noche con mucho sabor cubano y comedia, pero no será la única, pues El Divo ya anunció otra presentación para el 26 de octubre en el restaurante El Rey del Lechón junto a Abejas Memes, Mustelier y Andy Vázquez.

