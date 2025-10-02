Sin que Macusa se entere: Eduardo Antonio se alista para otro show en Miami con su "hijo" Carlitos como invitado

El Divo de Placetas, Eduardo Antonio, vuelve a subirse al escenario en Miami con un espectáculo especial cargado de muchas sorpresas. Esta vez, el show tendrá lugar el sábado 11 de octubre en el restaurante El Mesón de Super Machi.
Pero lo que más ha llamado la atención del cartel promocional no es solo la presencia de Eduardo, sino la participación especial de su entrañable “hijo” artístico, Carlitos, el popular personaje que interpreta el comediante y creador de contenido cubano Abejas Memes, demostrando que su reciente malentendido ha quedado atrás por completo.
Aunque Carlitos se ha sumado a la promoción del show junto a su “padre” tiene una preocupación muy grande y es que su mamá Macusa, el otro personaje de Abejas Memes y la supuesta ex pareja de El Divo, se entere de esta presentación.
El espectáculo promete música, risas, plumas, luces por doquier y mucho brillo y ojalá Macusa no se entere que Carlitos está en escena con Eduardo porque de que la forma, la forma pidiendo la manutención para su hijo.
Se trata de una noche con mucho sabor cubano y comedia, pero no será la única, pues El Divo ya anunció otra presentación para el 26 de octubre en el restaurante El Rey del Lechón junto a Abejas Memes, Mustelier y Andy Vázquez.
Preguntas frecuentes sobre el espectáculo de Eduardo Antonio en Miami
¿Cuándo y dónde será el próximo show de Eduardo Antonio en Miami?
El próximo show de Eduardo Antonio será el sábado 11 de octubre en el restaurante El Mesón de Súper Machi en Miami. Este evento contará con la participación especial de Carlitos, personaje interpretado por Abejas Memes.
Lo más leído hoy:
¿Qué sorpresas se esperan en el espectáculo de Eduardo Antonio?
El espectáculo promete música, risas, plumas y luces por doquier. También se espera una noche cargada de sabor cubano y comedia, con la participación de personajes humorísticos como Carlitos y Macusa, creados por Abejas Memes.
¿Qué relación tienen Eduardo Antonio y Abejas Memes?
Eduardo Antonio y Abejas Memes han colaborado en varios espectáculos y redes sociales. A pesar de un malentendido reciente, han demostrado que no guardan rencores y continúan trabajando juntos, como se verá en el próximo show del 11 de octubre.
¿Por qué Macusa podría enfadarse con la participación de Carlitos en el show?
Macusa, otro personaje de Abejas Memes, es la "madre" de Carlitos y expareja ficticia de Eduardo Antonio. Existe una broma recurrente sobre Macusa reclamando la manutención para Carlitos, lo que añade un toque humorístico al espectáculo.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.