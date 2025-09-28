Eduardo Antonio recibe las llaves de la ciudad de Medley y dedica el homenaje a su madre

Eduardo Antonio, El Divo de Placetas, recibió con emoción las llaves de la ciudad de Medley, en Miami-Dade.

Eduardo Antonio, conocido como El Divo de Placetas, vivió este fin de semana uno de los momentos más emotivos de su carrera al recibir las llaves de la ciudad de Medley, en el condado de Miami-Dade, un reconocimiento que lo une aún más a la comunidad cubana y latina en el sur de la Florida.

Durante la ceremonia, marcada por aplausos y sonrisas de los presentes, las autoridades destacaron la alegría que el artista ha llevado a su pueblo. “Mira alrededor y mira esas sonrisas, esa felicidad que tú has traído a este pueblo (…) por esa felicidad le vamos a presentar la llave de esta ciudad, para que él sepa que siempre tiene un lugar aquí en Medley”, expresó la alcaldesa Lily Stefano al entregarle el reconocimiento.

Visiblemente emocionado, Eduardo Antonio compartió unas palabras cargadas de gratitud y fe: “Yo no tengo cómo agradecer esto, solo decir que cuando más personas te quieren apedrear y hacerte sentir menos, Dios es tan grande que siempre pone gente buena en tu camino. Hoy me han hecho inmensamente feliz”.

El cantante dedicó el homenaje a sus seguidores, a su público y, en especial, a su madre: “Esto lo quiero compartir con todos mis admiradores y con mi mamá, que da mucho orgullo ver cómo me siguen queriendo”.

Reconocido por su versatilidad artística y su cercanía con los cubanos dentro y fuera de la isla, Eduardo Antonio recibió el gesto simbólico de Medley como un mensaje de pertenencia y respaldo. “Yo me debo a ustedes y siempre voy a estar para ustedes. ¡Dios los bendiga!”, concluyó con la voz entrecortada.

El Divo de Placetas suma así un nuevo capítulo en su trayectoria, reafirmando que su música y carisma siguen siendo un puente entre Cuba y la diáspora.

