Eduardo Antonio responde dolido a declaraciones de Abejas Meme en entrevista con Otaola

El cantante cubano Eduardo Antonio compartió un video para responder a las recientes declaraciones que dio Abejas Meme en una entrevista con Otaola en El Mañanero.

En un directa en sus redes sociales, el conocido como El Divo de Placetas se mostró dolido con la actitud de Abejas Memes, quien no solo permitió que su anfitrión se burlara abiertamente de Eduardo Antonio, sino que incluso afirmó que él y el cantante no son amigos.

En respuesta, el intérprete calificando el incidente de "desafortunado".

Eduardo Antonio recordó que él y el joven comediante tienen una colaboración en redes sociales y en centros nocturnos, y afirmó que la entrevista que le dio al influencer fue fatídica.

"Se dejó manipular, se dejó presionar, se dejó influenciar por Alexander Otaola, que evidentemente ustedes saben que tiene conmigo una muy mala relación. Bueno, lo importante de este tema es que todos cometemos errores", comentó.

El cantante dijo que Abejas Meme estaba nervioso y que en su opinión, no estaba preparado para la entrevista.

Sin embargo, le recriminó no haber sido más empático, dada la relación de trabajo tan bonita que ambos han mantenido hasta ahora.

"Lo único que yo he tenido con Abejas Meme han sido acciones para bien. Permití que trabajara con el personaje de Eduardo Antonio, que no lo he permitido a todos. Le permití que pudiéramos tener una inercia y creamos que yo fuera el padre del personaje de Carlitos. Pero además, lo apadriné para que pudiera hacer shows de centro y nocturno en vivo", detalló.

Eduardo Antonio fue categórico al decir que es muy venenoso decir que Abejas Meme llena los lugares mientras él solo yo tiene tres mesas.

"En toda esta historia quiero dejar algo muy claro: a mí Abejas Meme no me llena los shows. (...) Yo quise tener con él el detalle de que él pudiera trabajar y que la gente lo pudiera ver en vivo, y que tuviera un extra, que no solo fueran las redes sociales", precisó.

"Yo estoy claro de lo que yo he hecho y de lo que es cada cosa. Que le faltó actitud, que le faltó energía en decir: 'no, ahora no es así'. Que le faltó actitud en decir: 'Eduardo Antonio es colega mío y me ha apoyado", recriminó.

El cantante compartió en Facebook un video del final de la entrevista en la que Otaola le da las gracias a Abejas Meme por haber ido a su show, y de un programa posterior en el que el influencer critica y se burla de su invitado.

Por último, Eduardo Antonio invitó a Abejas Meme a decir lo que piensa de lo que ha pasado y anunció que no le va a quitar ninguna oportunidad de trabajo.

"Yo no le voy a negar a nadie una oportunidad de trabajo. ¿Y saben qué? Tampoco voy a permitir que quieran romper algo que ha sido un inercia de éxito. Yo no estoy peleado ni con el éxito ni con el billete", dijo.

En la sección de comentarios del post, el Divo de Placetas pidió a sus seguidores que no se preocupen por él. "No pasa nada. Amed y yo seguiremos trabajando y colaborando juntos. y el público podrá seguir disfrutando de la inercia que tanto les ha gustado".

Por su parte, Abejas Meme compartió también un video en Instagram en el calificó de chisme la noticia de CiberCuba sobre su entrevista a Otaola, y aseguró que El Divo sí es su amigo.

"Claro que Eduardo Antonio es mi amigo, lo conozco y le agradezco mucho el haberme permitido utilizar su nombre, su imagen, para crearle este contenido que a la gente le encanta", dijo.

El humorista se justificó diciendo que estaba medio dormido en la entrevista en El Mañanero y que no le gusta que "estén formando esto".

"Yo en la entrevista estaba dormido porque me levanté temprano para ir allá lejísimo, estaba dormido y no sabía lo que hablaba, fíjate que Otaola me decía: 'pero Abeja no dice, Abeja nada más sabe decir sí, no, no, no, sí'. Yo soy así, a mí no me gustan las entrevistas, pero bueno. Así que ya dejen esto, ya dejen el chismecito", recalcó.

Esta semana, Abejas Memes sorprendió a muchos por la respuesta que le dio a Otaola cuando este le preguntó cómo era su colaboración con El Divo.

"Nosotros nos vemos, por ejemplo, un día hacemos un video porque a la gente le gusta esa historia que formamos allí, hacemos un video y ya. Nosotros nos vemos un momentico y ya no es que sea mi amigo ni esté con él todo el tiempo", expresó.

El humorista dejó entrever que sus presentaciones en shows de El Divo han sido para "irse acostumbrando" a la dinámica de Miami, y se rio con las burlas de Otaola, una actitud que dejó sin palabras a muchos seguidores que lo han visto a él y al cantante varias veces compartir videos y actuaciones en aparente complicidad.

