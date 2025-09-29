Eduardo Antonio y Abejas Memes pasan página: Así fue su último show juntos en Miami

Pese a las recientes declaraciones de Abejas Memes, quien aseguró en una entrevista con Alexander Otaola que Eduardo Antonio “no es su amigo”, El Divo de Placetas demostró que no guarda rencores.

Este fin de semana, ambos compartieron escenario en El Patio de Robertico en Miami, dejando atrás el malentendido y regalando al público una noche cargada de humor y música.

Durante el espectáculo, Eduardo Antonio se dirigió a “Macusa”, uno de los personajes más populares del influencer, y con su característico tono jocoso, le recordó que “no es su amigo”, pero sí “su exmarido y el padre de Carlitos”, en alusión a los dos personajes que interpreta Abejas Memes.

Con ocurrencias, canciones de despecho al estilo Pimpinela, e interacción constante con los asistentes, el dúo hizo reír y disfrutar a los presentes, quienes celebraron esta reconciliación artística.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Varios seguidores expresaron su alivio de verlos juntos nuevamente, y sobre todo de que el presentador Alexander Otaola no haya podido distanciarlos: “No se dejen confundir ustedes son grandes y Macusa y Carlitos tu familia. Las malas vibras pa’ allá”; “Así es como me gusta verlos, sin tropiezos ni malentendidos. Son grandes, que las malas intenciones no duden de esa gran amistad y trabajo que han sabido darles personalidad y han construido juntos. Muchos éxitos para el futuro”; “Croquetas de gata igualada”; “Me encanta verlos compartir, porque nos hacen reír como locos. Les deseo muchos éxitos y muchas bendiciones”.

El Divo y Abejas Memes se preparan para otro show juntos el próximo 11 de octubre en El Mesón de Súper Machi.

