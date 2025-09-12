Preguntan a un joven cubano si es feliz en Cuba y sus amigos reaccionan: "¡Papi, ten cuidado!"

Un joven cubano fue entrevistado en plena calle por la youtuber Camila Carballo, quien le hizo una pregunta simple pero cargada de significación emocional: ¿Eres feliz viviendo en Cuba?.

La respuesta del muchacho, directa y sin rodeos, ha generado un amplio debate en redes sociales por su crudeza y por la reacción inmediata de sus amigos: “¡Papi, ten cuidadito!”

El joven comenzó su respuesta con una contundente negación: “No, desde el fondo de mi corazón no soy feliz. Porque este país…”, pero fue interrumpido por las advertencias de quienes lo acompañaban, preocupados por las posibles consecuencias de hablar con sinceridad frente a una cámara en Cuba.

Lejos de amedrentarse, el muchacho continuó con claridad: “No tengo miedo, existe la libre expresión, puedo decir lo que sea, es mi palabra y no me pueden venir a buscar por eso. En este país es complicado hallar felicidad, porque te cierran muchas cosas. Uno tiene proyectos en la vida que traerían felicidad, pero el país te los cierra de distintas maneras.”

Aclaró que no quería entrar en temas políticos, pero terminó señalando el trasfondo de la situación: “Uno es joven y trata de buscar y buscar la forma (de salir adelante), pero nunca la encuentras. Podría ser feliz en un país donde existan oportunidades reales. Aquí todo es una mentira, lo político, lo social. Todo es una mentira.”

Sus palabras reflejan el sentir de muchos jóvenes cubanos, atrapados en un país donde no hay espacio para construir un futuro.

Lo más leído hoy:

“Quiero un país donde tengamos derechos. Ahora mismo por yo decir esto me siento ‘amenazado’. Si me ven me pueden buscar. No me importa que lo hagan, pero... Me gustaría un país donde uno pueda ser libre, donde uno pueda crear un proyecto de vida y lo pueda hacer sin obstáculos imposibles. Simplemente quiero eso”, concluyó.

El video se ha hecho viral en TikTok, con miles de comentarios de apoyo al joven y críticas al contexto represivo en el que viven muchos cubanos. La escena resume, en unos pocos minutos, el dilema existencial de toda una generación en Cuba que sueña con una vida mejor, pero teme a las consecuencias por decir lo que piensan.

Preguntas Frecuentes sobre la Realidad de los Jóvenes Cubanos y su Futuro