Mexicanos exigen la deportación de cubanos indocumentados: "Váyanse a su país"

Un numeroso grupo de mexicanos salió a las calles esta semana en la Ciudad de México para exigir la deportación inmediata de los migrantes cubanos y centroamericanos que integran la caravana que avanza desde Tapachula con el objetivo de regularizar su estatus migratorio y acceder a oportunidades laborales.

En un video que circula en redes sociales, se escuchan gritos como “¡Fuera de aquí, este no es su país!” y “¡Deportados! ¡Deportados!”.

Los manifestantes aseguran que la presencia de migrantes representa un problema de “seguridad social” y una carga para comunidades locales ya afectadas por la pobreza.

“Este país es de todo mexicano que vivimos aquí. Ustedes no tienen derecho de estar aquí. No lo tienen. Fuera del país. No es tema de discriminación, es tema de seguridad social”, gritó uno de los manifestantes.

Otros fueron más agresivos: “No necesitamos más gente. Váyanse a sus países. O brínquense el cerco. A ver qué pasa si los agarra el presidente del otro lado (en referencia a Donald Trump)”.

Mientras tanto, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional intensificaron las redadas en Pijijiapan, en el estado de Chiapas, donde fueron detenidos migrantes de forma violenta, según denunciaron organizaciones como Pueblos Sin Fronteras.

“A los migrantes se les trató peor que a criminales”, afirmó el director del colectivo, Irineo Mujica, quien calificó los operativos como una “cacería”. En algunos casos, mujeres y niños fueron acorralados, y se reportaron enfrentamientos en los que los migrantes lanzaron piedras para evitar las detenciones.

La caravana, integrada por más de 1.000 personas de Cuba, Venezuela, Honduras, Haití y otros países, salió de Tapachula el 1 de octubre con el propósito de llegar a Ciudad de México y presionar a las autoridades para obtener permisos de residencia o asilo.

Muchos de los migrantes han declarado que no buscan llegar a Estados Unidos, sino permanecer legalmente en México.

Denuncian corrupción en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y del INM, además de retrasos y negativas arbitrarias a sus solicitudes.

La reacción de parte de la población mexicana ha sido alarmante para los migrantes.

Sin embargo, los internautas han recordado cómo los mexicanos se quejan de que sus familiares están siendo perseguidos en Estados Unidos y deportados.

“Entonces se ofenden cuando los americanos les hacen lo mismo”, expresó un internauta en los comentarios a la publicación del video en Instagram.

“No queremos que nos regalen nada, sólo que nos dejen salir adelante como seres humanos”, dijo una migrante cubana antes de iniciar la marcha desde Tapachula.