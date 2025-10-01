Migrantes denuncian corrupción y cobros indebidos de abogados en Tapachula: Esto han llegado a pagar por sus trámites

Migrantes, en su mayoría cubanos, denunciaron una red de cobros indebidos y presunta complicidad entre abogados y autoridades migratorias para la tramitación de documentos en Tapachula.

De acuerdo con entrevistas ofrecidas al medio Balance México, los cubanos aseguran que, pese a cumplir con los procedimientos ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el Instituto Nacional de Migración (INM), sus solicitudes son rechazadas, mientras que gestores privados les ofrecen “resolver” a cambio de pagos de hasta 22 mil pesos mexicanos (casi 1,200 USD).

Ante la situación, anunciaron la organización de una caravana que partió este primero de octubre.

De acuerdo con los testimonios grabados, algunos llevan más de un año en Tapachula y han recibido múltiples negativas de COMAR para el trámite de refugio.

Denuncian, además, que el INM se niega a expedir el “aviso humanitario” —que permitiría su movilidad—, pero que “mágicamente aparece” cuando se paga a un abogado.

“Estamos apelando a nuestro derecho internacional… no queremos vivir en un limbo migratorio”, sostuvo uno de los afectados.

Varios entrevistados describen un “negocio” en el que intermediarios prometen el resultado “positivo” en el trámite a cambio de dinero.

Un migrante afirmó haber pagado 650 dólares (aproximadamente 13 mil pesos mexicanos) a un abogado para “asegurar” un resultado favorable y, aun así, recibió una resolución negativa.

Posteriormente reinició el proceso con siete firmas acumuladas y asegura que “ya no aguanta más”. Otros reportan cobros de 20 mil y hasta 22 mil pesos “para garantizar” un dictamen favorable.

Entre las quejas, figuran también dos denegaciones de residencia mexicana “por la vía legal” pese a haber pagado a gestores.

Quienes hablan insisten en que no buscan salir de México, sino regularizar su situación para vivir y trabajar en el país. “No queremos ir a ningún lado, queremos vivir aquí en México”, dijo uno de ellos.

Los denunciantes dicen que la tasa de rechazo sería altísima y que, por ello, se movilizaron en caravana para visibilizar los presuntos abusos y exigir que se resuelvan sus expedientes sin intermediación lucrativa.

“Queremos justicia”, resumen, al pedir que se respeten los derechos y se ponga fin a los cobros que —aseveran— condicionan sus trámites.

El "sueño mexicano"

La caravana, compuesta en su mayoría por cubanos, partió la mañana de este miércoles rumbo a la Ciudad de México para exigir la regularización de sus documentos.

"No estamos ni exigiendo ni demandando. Estamos apelando a un derecho que tiene todo inmigrante. De vivir bien, de vivir una vida cómoda, plena, en un país democrático como lo es México. Eso es lo que queremos", dijo un cubano entrevistado por Balance México.

Mientras tanto, cientos de indocumentados continúan en condiciones precarias, sin poder trabajar formalmente y con pocas esperanzas de avanzar en sus solicitudes si no recurren al pago de asesorías legales privadas.

Los cubanos están optando por el "sueño mexicano" debido al endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump.

México se ha convertido en un destino atractivo para estos migrantes, ya que ofrece la posibilidad de establecerse, trabajar y recibir asistencia gubernamental, a diferencia de los obstáculos cada vez mayores para llegar a Estados Unidos.

