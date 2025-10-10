Ulises Toirac al gobierno de Cuba: "El futuro no puede ser después que muramos"

Vídeos relacionados:

El actor y humorista cubano Ulises Toirac lanzó una crítica contundente al gobierno de Cuba en Facebook, denunciando la desidia, la falta de participación ciudadana y la ineficiencia de las políticas estatales que han dejado al pueblo en una situación cada vez más precaria.

En su publicación, Toirac señaló que la retórica oficial ha estado marcada por la idea de que "ustedes son responsables y son quienes tienen que resolverlo", mientras persiste un "superpaternalismo" que impide a la población participar activamente en la planificación económica y social.

Según el artista, la Asamblea Nacional y los órganos del Estado funcionan más como una formalidad que como espacios de debate o de toma de decisiones reales, evidenciando la concentración del poder en lo que él denomina la "Santísima Trinidad" Partido-Estado-Gobierno.

"Los planes se 'discuten' (con una verticalidad sempiterna) en comisiones que deciden lo decidido y en cada período de sesiones de Gobierno se emplea más esfuerzos en propaganda que en análisis y participación planificadora", dijo.

Ulises enumeró el impacto de esas políticas: "Nuestros mares no producen peces ni sal, nuestras tierras no producen cultivos ni animales, nuestras industrias son obsoletas e incapaces de suministrar productos, y nuestras empresas de servicios no logran cumplir compromisos".

Captura de Facebook / Ulises Toirac

Señaló además que, aunque el embargo estadounidense existe, responsabilizar a factores externos de todos los males ignora los problemas estructurales del país y se convierte en un discurso "de culpar a otros" que no genera soluciones.

El humorista criticó también la represión hacia quienes intentan expresar sus opiniones, ante los cuales el gobierno solo responde con "desprecio, difamación, leyes, mecanismos retorcidos de castigo".

También denunció el creciente deterioro social: muertes, suicidios, enfermos, pobres y personas que se ven obligadas a abandonar el país afectan gravemente la economía, la fuerza laboral y el futuro de Cuba.

"La gente incapaz de lograr hacer un negocio próspero o ganarse el sustento para sí y para su familia… Cada minuto que pasa, la crisis demográfica producto de la estampida hunde más en la miseria el presente y el futuro de nuestra fuerza laboral y de los talentos necesarios", recalcó.

El actor concluyó con un mensaje directo a las autoridades: "Perpetuarse en el poder sean cuales sean los preceptos que crean justificarlo, pasa por la eficiencia de la administración de ese poder. (...) El futuro no puede ser después que muramos. El futuro es el próximo segundo".

El post de Ulises Toirac ha generado numerosas reacciones en sus seguidores, quienes señalan la creciente frustración de la población cubana ante la escasez de recursos, la falta de oportunidades y la ausencia de mecanismos reales de participación ciudadana.

