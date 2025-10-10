Vídeos relacionados:

A un año de la muerte de El Taiger, su música sigue sonando con fuerza en las calles, playlists y recuerdos de quienes lo siguen admirando. La Tranka, como también se le conocía, dejó una marca profunda en la música urbana cubana, y su legado no ha hecho más que crecer.

Canciones como "El Punto", "El Sano" o "La Historia" se han convertido en himnos entre sus seguidores. Letras y ritmos que ahora se escuchan con otra intensidad, manteniendo viva su esencia: barrio, autenticidad y energía.

José Manuel Carvajal, su nombre real, falleció el 10 de octubre de 2024 en Miami, a los 37 años. Aunque ya no esté, su música sigue presente, conectando generaciones y reafirmando su lugar como uno de los grandes del género.

Estas son algunas de las canciones con las que su público lo sigue recordando:

El Sano

El Punto

Papelito

La Historia

Marca Mandarina

La Story

Habla Matador

Preguntas frecuentes sobre el legado y la música de El Taiger