Canciones que mantienen vivo el legado de El Taiger a un año de su muerte

El Taiger dejó un legado imborrable en la música urbana cubana. A un año de su partida, temas como "El Punto" y "La Historia" siguen resonando con autenticidad y energía entre sus seguidores.

Viernes, 10 Octubre, 2025 - 11:02

El Taiger
El Taiger Foto © Instagram / El Taiger

A un año de la muerte de El Taiger, su música sigue sonando con fuerza en las calles, playlists y recuerdos de quienes lo siguen admirando. La Tranka, como también se le conocía, dejó una marca profunda en la música urbana cubana, y su legado no ha hecho más que crecer.

Canciones como "El Punto", "El Sano" o "La Historia" se han convertido en himnos entre sus seguidores. Letras y ritmos que ahora se escuchan con otra intensidad, manteniendo viva su esencia: barrio, autenticidad y energía.

José Manuel Carvajal, su nombre real, falleció el 10 de octubre de 2024 en Miami, a los 37 años. Aunque ya no esté, su música sigue presente, conectando generaciones y reafirmando su lugar como uno de los grandes del género.

Estas son algunas de las canciones con las que su público lo sigue recordando:

El Sano

El Punto

Papelito

La Historia

Marca Mandarina

La Story

Habla Matador

Preguntas frecuentes sobre el legado y la música de El Taiger

¿Cuál es el legado musical de El Taiger un año después de su muerte?

El legado de El Taiger sigue vivo a través de sus canciones, que continúan resonando con fuerza en la comunidad cubana y más allá. A un año de su fallecimiento, temas como "El Punto", "El Sano" y "La Historia" se han convertido en himnos para sus seguidores, manteniendo su esencia de barrio, autenticidad y energía. Además, la familia del artista ha anunciado el lanzamiento de nuevas canciones grabadas antes de su muerte, lo que refuerza su legado en la música urbana.

¿Qué impacto tuvo la muerte de El Taiger en la comunidad cubana?

La muerte de El Taiger conmocionó tanto a Cuba como a la comunidad cubana en Miami, donde se le rindieron múltiples homenajes. Su fallecimiento fue un golpe duro para sus seguidores, colegas y familiares, quienes continúan recordándolo a través de vigilias, homenajes musicales y con la difusión de su música. La comunidad ha mantenido vivo su recuerdo, organizando eventos en su honor y mostrando un fuerte deseo de justicia por su trágica muerte.

Izabela Pecherska

Redactora de CiberCuba. Graduada en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. Redactora en El Mundo y PlayGround.

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

