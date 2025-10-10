Yomil a un año de la muerte de El Taiger: "Hoy te recordamos como lo que siempre fuiste, La Tranka de nuestro país"

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo ha recordado con profunda emoción a su amigo y colega El Taiger, al cumplirse este 10 de octubre un año de su fallecimiento.
A través de una publicación en Instagram, Yomil compartió un video de un emotivo encuentro entre ambos en Cuba, acompañado de un mensaje cargado de nostalgia y cariño.
"Hoy hace un año que partiste José, hoy te recordamos como lo que siempre fuiste: La Tranka de nuestro país que tu bendición y la de Danilo nunca nos falte. Se te extraña muchísimo, hermanito mío", escribió el artista.
En el video, se les ve abrazándose con afecto, riendo y compartiendo una energía que evidencia la complicidad y el respeto mutuo que existía entre ellos. El material rápidamente conmovió a seguidores y colegas del género urbano, quienes también recordaron al autor de éxitos como “Habla Matador” o “La Historia”.
El Taiger, cuyo nombre real era José Manuel Carvajal Zaldívar, falleció el 10 de octubre de 2024 luego de una semana en terapia intensiva tras recibir un disparo en la cabeza, dejando una huella imborrable en la música urbana cubana y una comunidad de fans que aún llora su partida.
Desde su muerte, numerosos artistas han rendido tributo a su legado, y Yomil ha sido uno de los más constantes en mantener viva su memoria.
Preguntas frecuentes sobre el legado de El Taiger
¿Cómo falleció El Taiger?
El Taiger, cuyo nombre real era José Manuel Carvajal Zaldívar, falleció el 10 de octubre de 2024 tras recibir un disparo en la cabeza en Miami. El cantante estuvo en terapia intensiva durante una semana antes de que los médicos confirmaran su muerte. El suceso todavía está bajo investigación y en espera de juicio.
¿Qué impacto tuvo la muerte de El Taiger en la música urbana cubana?
La muerte de El Taiger marcó un quiebre significativo en la escena urbana cubana. El artista era conocido por su estilo único y su resistencia a las normas del mercado, colaborando con figuras internacionales. Su partida dejó un vacío en la música cubana, pero su legado sigue vivo a través de sus canciones y los homenajes que se le rinden.
¿Qué significa LBMA en el contexto de El Taiger?
LBMA son las iniciales de "La Bestia, la Machine, el Animal", un acrónimo que El Taiger usaba para describirse a sí mismo. Estas palabras reflejaban su fuerza creativa y su carisma en el escenario, convirtiéndose en un símbolo de identidad y homenaje entre sus seguidores y otros artistas del género urbano.
¿Quiénes han mantenido vivo el legado de El Taiger tras su muerte?
Numerosos artistas, familiares y su exmánager Teresa Padrón han estado activos en mantener vivo el legado de El Taiger. Se han organizado homenajes tanto en Cuba como en Miami, y se han lanzado canciones póstumas que el artista dejó grabadas. Yomil Hidalgo, amigo cercano del reguetonero, también ha sido constante en recordar y honrar su memoria.
