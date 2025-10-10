Yomil a un año de la muerte de El Taiger: "Hoy te recordamos como lo que siempre fuiste, La Tranka de nuestro país"

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo ha recordado con profunda emoción a su amigo y colega El Taiger, al cumplirse este 10 de octubre un año de su fallecimiento.

A través de una publicación en Instagram, Yomil compartió un video de un emotivo encuentro entre ambos en Cuba, acompañado de un mensaje cargado de nostalgia y cariño.

"Hoy hace un año que partiste José, hoy te recordamos como lo que siempre fuiste: La Tranka de nuestro país que tu bendición y la de Danilo nunca nos falte. Se te extraña muchísimo, hermanito mío", escribió el artista.

En el video, se les ve abrazándose con afecto, riendo y compartiendo una energía que evidencia la complicidad y el respeto mutuo que existía entre ellos. El material rápidamente conmovió a seguidores y colegas del género urbano, quienes también recordaron al autor de éxitos como “Habla Matador” o “La Historia”.

El Taiger, cuyo nombre real era José Manuel Carvajal Zaldívar, falleció el 10 de octubre de 2024 luego de una semana en terapia intensiva tras recibir un disparo en la cabeza, dejando una huella imborrable en la música urbana cubana y una comunidad de fans que aún llora su partida.

Desde su muerte, numerosos artistas han rendido tributo a su legado, y Yomil ha sido uno de los más constantes en mantener viva su memoria.

