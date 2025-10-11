Régimen cubano prevé cerrar 2025 con 51 parques solares: Solo 32 están sincronizados

El gobierno cubano anunció que antes de que finalice el 2025 estarán operando 51 parques fotovoltaicos en el país, de los cuales 32 ya están sincronizados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), como parte de una estrategia de emergencia para enfrentar la prolongada crisis energética.

Las autoridades proyectan que estos parques solares aporten más de 1.000 megawatts (MW) de energía antes del cierre del año. El plan contempla además que para 2026 se alcance una cifra similar de generación, elevando así el peso de las energías renovables dentro del sistema eléctrico nacional.

Canal Caribe aseguró que el costo total de las inversiones "supera los mil millones de dólares", una cifra que ha sido financiada íntegramente por el Estado cubano, en medio de una crisis económica que afecta todos los sectores del país.

De los 51 parques fotovoltaicos previstos para 2025, siete fueron donados por China, y el resto se construye con recursos nacionales.

Además, se han contratado cuatro sistemas de acumulación por baterías, que serán instalados en subestaciones de Cueto, Bayamo, El Cotorro y la Universidad Tecnológica de La Habana (CUJAE), con el objetivo de estabilizar el sistema eléctrico y mitigar los llamados “disparos por DAF”, es decir, las desconexiones automáticas por déficit de frecuencia que afectan al SEN.

El director de la Unión Eléctrica (UNE), Ing. Alfredo López, afirmó que estas baterías permitirán compensar la intermitencia de los parques solares, lo cual es clave para mantener la estabilidad del sistema, especialmente durante las horas de mayor demanda.

Durante una sesión reciente del Consejo de Ministros, el gobernante Miguel Díaz-Canel aseguró que “el programa de instalación de parques fotovoltaicos continúa en marcha” y que gracias a estas inversiones, el déficit energético ha sido “menor”.

"El concepto es que vamos para adelante, y vamos a superar esto", declaró Díaz-Canel, aunque reconoció que “la población aún no percibe mejoras significativas” debido a que los apagones siguen siendo prolongados, superando en ocasiones las 20 horas diarias.

El mandatario considera que los parques solares se han convertido en “el caballo de batalla en las horas del día” para generar electricidad, en un contexto donde la generación distribuida sigue siendo insuficiente, y las centrales termoeléctricas se enfrentan a graves problemas de obsolescencia y falta de mantenimiento.

Una salida de emergencia ante el colapso

La grave crisis energética en Cuba desde hace más de cinco años ha impactado no solo a los hogares, sino también a sectores estratégicos como la industria, la agricultura, el comercio y los servicios básicos.

El gobierno apuesta por acelerar la implementación de fuentes renovables, especialmente la energía solar, como salida de emergencia ante el colapso del sistema eléctrico nacional.

A pesar de estos anuncios, el propio Consejo de Ministros reconoció que las inversiones no se han traducido aún en una mejora perceptible para la ciudadanía. La incertidumbre energética persiste, mientras los cubanos continúan enfrentando apagones prolongados, falta de información y precariedad en la vida cotidiana.

