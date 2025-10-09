Hallan cuerpo sin vida de un hombre en su casa en Santiago de Cuba tras un presunto robo

Vídeos relacionados:

La violencia volvió a sacudir a Santiago de Cuba el martes, cuando vecinos de una cuartería en el centro de la ciudad hallaron el cuerpo sin vida de José Luis Rodríguez, conocido como "Jaca", dentro de su vivienda en la calle Maceo, entre Carnicería y Moncada.

El macabro hallazgo, confirmado en Facebook por el comunicador independiente Yosmany Mayeta Labrada, dejó consternada a la comunidad y expuso, una vez más, la creciente sensación de inseguridad que vive la población.

Según testimonios recogidos en el lugar, un joven llamado Sandy, hijo de una vecina, descubrió el cadáver tras percibir un fuerte olor proveniente del cuarto de la víctima.

La denuncia se hizo de inmediato, y agentes de la Policía y peritos criminalistas acudieron a la escena, cercaron el área y prohibieron tomar fotos.

Sin embargo, debido a que había un apagón, no pudieron llevarse el cuerpo hasta la mañana siguiente, lo que aceleró su descomposición y generó un hedor putrefacto que se extendió a toda la cuadra.

Según la información brindada a Mayeta Labrada, en la casa faltaban pertenencias del fallecido, entre ellas una motorina, ropa, zapatos y una bala de gas, lo cual hace pensar que el móvil del crimen fue un robo.

"No dejan entrar ni tirar fotos, pero todo el mundo sabe que fue un asesinato", dijo un vecino que optó por no identificarse.

Captura de Facebook / Yosmany Mayeta Labrada

Varias personas recordaron que Jaca había tenido conflictos recientes con otro vecino, quien lo acusaba de haberle robado un teléfono, lo que deja abierta la posibilidad de una venganza.

Por otra parte, Claudia Rodríguez, hija de la víctima, confirmó la desaparición de objetos personales y criticó duramente la pasividad de las autoridades, recordando que ya se había alertado sobre los problemas que enfrentaba su padre.

El crimen ha generado indignación en la comunidad, no solo por la brutalidad del hecho, sino por la manera en que fue manejado por las fuerzas del orden.

Los vecinos aseguran que la Policía no investigó con rigor debido al estado del cadáver y que, como en otros casos, prevalece la intención de silenciar lo sucedido antes que dar respuestas efectivas.

En redes sociales, la noticia desató una ola de comentarios cargados de dolor y rabia.

"Esto está fuera de control con tantos robos, asesinatos, asaltos. El que era uno de los países más seguros se ha convertido en uno de los peores. Y con tanta oscuridad por las noches es gasolina para esos desgraciados", opinó una internauta.

Una residente de Villa Clara agregó: "En Cuba asesinas a alguien, te echan par de años, te portas bien y ya estás en la calle para seguir matando. Así nunca se va a acabar la violencia".

Otros santiagueros se preguntan qué ha pasado con la ciudad.

"Ya se perdió la humildad, la hermandad y el respeto al vecino. Lo que antes nos caracterizaba desapareció", lamentó una mujer.

Un residente en La Habana fue más contundente: "Cuba es un sistema fallido, un país colapsado, sin ley y sin orden. La decadencia moral avanza porque las autoridades no tienen ni la voluntad ni la autoridad moral para frenarla".

El asesinato de Jaca refleja una realidad cada vez más insoportable para los cubanos: la inseguridad que penetra incluso en los hogares.

Entre apagones, calles oscuras y un aumento palpable de la delincuencia, los ciudadanos sienten que han sido abandonados a su suerte.

La impunidad con que actúan los criminales, junto a la debilidad de los tribunales que imponen sanciones mínimas y liberan a los reclusos antes de tiempo, han creado un terreno fértil para la violencia.

La comunidad sigue consternada. Y mientras las autoridades callan, los vecinos siguen exigiendo justicia.

