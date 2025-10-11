Donald Trump agradece las palabras de Putin sobre su papel en la paz mundial

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció este viernes al mandatario ruso Vladimir Putin por sus palabras de respaldo a su papel como mediador en diversas crisis globales, especialmente tras su exclusión del Premio Nobel de la Paz 2025.

“Gracias al presidente Putin”, escribió Trump escuetamente en Truth Social, en respuesta a las declaraciones del líder del Kremlin, quien elogió sus esfuerzos diplomáticos durante una cumbre regional celebrada en Dushanbe, Tayikistán.

Durante la cumbre, Putin expresó: “Realmente está haciendo mucho para resolver crisis tan complejas que han durado años e incluso décadas”, aludiendo directamente al papel de Trump en negociaciones como el reciente alto el fuego entre Israel y Hamás.

Consultado sobre la entrega del Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, el mandatario ruso criticó al Comité Noruego, sugiriendo que se había ignorado a Trump de forma injusta: “Ha habido ocasiones en que el Premio Nobel se ha otorgado a personas que no han hecho nada por la paz”.

Putin cuestionó abiertamente el criterio del Comité Nobel: “Estas decisiones han dañado enormemente el prestigio de este premio”, dijo, añadiendo que a veces “se lo dan a alguien en uno o dos meses, sin haber hecho nada”.

Las declaraciones se produjeron el mismo día en que el Nobel de la Paz fue concedido oficialmente a María Corina Machado, líder opositora venezolana reconocida por su defensa de los derechos democráticos en su país. El Comité la describió como una “defensora valiente y comprometida de la paz”.

En septiembre, durante una reunión con altos mandos militares en Quantico, Virginia, Trump ya había adelantado su escepticismo: “Si esto funciona, habremos resuelto ocho conflictos en ocho meses. ¿El Nobel? Claro que no. Se lo darán al tipo que escribió un libro sobre mi mente”.