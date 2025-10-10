Putin lanza un "guiño" cariñoso a Trump al comentar el Premio Nobel de La Paz

Vladímir Putin y Donald Trump durante un encuentro en 2015 (Imagen de Archivo)

Vladímir Putin, dedicó este viernes palabras inusualmente elogiosas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una rueda de prensa en Dusambé, Tayikistán.

Al ser consultado sobre el Premio Nobel de la Paz 2025, que fue finalmente otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, Putin sorprendió al destacar el papel de Trump en la resolución de conflictos internacionales.

“Hace mucho para la solución de crisis complejas”

“No soy yo el que decide si el actual presidente de Estados Unidos merece o no un premio Nobel, pero él (Trump) realmente hace mucho para la solución de crisis complejas y que duran durante décadas”, afirmó Putin, dejando entrever una simpatía poco habitual entre líderes de potencias históricamente enfrentadas.

El presidente ruso fue más allá al insistir en que Trump “definitivamente está esforzándose, definitivamente está trabajando en estos temas. Temas para lograr la paz y resolver situaciones internacionales complejas”.

“El ejemplo más claro es la situación en Oriente Medio”, añadió.

Críticas al Nobel y defensa indirecta de Trump

Las declaraciones del mandatario ruso no se limitaron al elogio.

También aprovechó para lanzar una crítica frontal al Comité del Nobel, cuestionando tanto la coherencia de sus decisiones como la legitimidad de algunos premiados.

“Ha habido casos en los que el Comité ha otorgado el Premio Nobel de la Paz a personas que no han hecho nada por la paz”, señaló con tono mordaz.

“En mi opinión, estas decisiones han dañado enormemente el prestigio del premio”, añadió.

Aunque no mencionó explícitamente a María Corina Machado, sus palabras fueron interpretadas por algunos analistas como una desvalorización indirecta del anuncio de este año.

En una muestra de respaldo implícito al presidente estadounidense, Putin cerró el asunto señalando: “En caso de que se cumpla su plan para Gaza, habrá que ver si el Nobel sería digno de tal acontecimiento”; y calificó esa eventualidad como “histórica”.

Trump no ha dudado en reaccionar en Truth Social con la frase: "¡Gracias al presidente Putin!", declaración que acompañó de la declaración en cuestión de su homólogo ruso.

Rusia ya había dejado ver su simpatía por Trump

Los comentarios del presidente ruso llegan apenas horas después de que su asesor para asuntos de política internacional, Yuri Ushakov, dijera públicamente que Moscú apoyaría la concesión del Nobel de la Paz a Trump.

“Pienso que en este momento (Rusia) la apoyaría, si nos preguntaran”, dijo Ushakov durante la cumbre de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), según reseñó la agencia EFE.

Este respaldo verbal se alinea con una postura que, si bien sorprende en el plano diplomático, parece formar parte de una estrategia más amplia de Moscú por reconfigurar sus alianzas y reequilibrar su influencia global a través de gestos cuidadosamente calculados.

Además del conflicto en Oriente Medio, desde su llegada al poder Donald Trump ha intentado poner fin a la guerra de Ucrania.

Con esa motivación, Donald Trump ha mantenido sistemáticos contactos tanto con el propio Putin como con el líder ucraniano Volodimir Zelenski, sin que hasta el momento tales gestiones hayan rendido frutos definitivos.

Un respaldo político que dice más de lo que parece

Las palabras de Vladímir Putin sobre Donald Trump han sido interpretadas por algunos analistas como un mero comentario diplomático.

Representan un gesto calculado en un contexto de tensiones y reacomodamientos globales, donde Moscú parece dispuesto a reconocer aliados insospechados si ello contribuye a sus objetivos estratégicos.

Al resaltar la “dedicación” de Trump por la paz y criticar la trayectoria del Nobel, Putin pone en entredicho las motivaciones del Comité noruego y posiciona a Trump -un presidente en ejercicio- como un actor legítimo en la escena global de la diplomacia.

Un guiño que no es ingenuo, ni inocente.

Hasta el cierre de esta nota, Donald Trump no ha comentado la concesión del premio a María Corina Machado.

No obstante Steven Cheung, director de Comunicaciones de la Casa Blanca y aseesor del presidente estadounidense, arremetió contra la institución encargada del premio, afirmando que “el Comité Nobel demostró que anteponen la política a la paz”.

“El presidente Trump seguirá haciendo acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas. Tiene el corazón de un humanitario, y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad”, escribió Cheung en X.

El Nobel 2025 para María Corina Machado

Este año el Premio Nobel de la Paz fue entregado a la dirigente venezolana María Corina Machado, una de las principales figuras de oposición al régimen de Nicolás Maduro.

Según el anuncio de la Academia Noruega, Machado fue reconocida por su “lucha por los derechos de los habitantes de Venezuela y por la democracia”.

En la cuenta oficial del Nobel en X se destacó que la política “ha liderado la lucha por la democracia frente al autoritarismo en constante expansión en Venezuela”.

Se recordó su rol en iniciativas como "Súmate", una organización promotora de elecciones libres y transparentes, y la Fundación Atenea, centrada en la formación de liderazgos democráticos.

Machado fue inhabilitada por el oficialismo para competir en las elecciones presidenciales venezolanas, pero ha continuado liderando la oposición democrática desde dentro y fuera del país, convirtiéndose en símbolo de resistencia para millones de venezolanos.