Fallece el niño que había caído desde una segunda planta en la Isla de la Juventud

Liam Ernesto Casasayas San José, el niño de casi dos años que luchaba por su vida tras haber sido lanzado desde una segunda planta en Nueva Gerona, Isla de la Juventud, lamentablemente falleció.
La noticia fue confirmada en redes sociales por el propio padre del menor, Ernesto Casasayas, quien compartió un emotivo montaje fotográfico, acompañado de la frase: "Papá siempre te va a recordar, te amo, mi príncipe".
Carlos Ramón Casasayas Calafell, abuelo del niño, publicó en Facebook un mensaje de agradecimiento al personal médico que atendió al menor, así como a las personas que desde todas las latitudes hicieron llegar su solidaridad y apoyo a la familia.
"Nuestro agradecimiento a los dedicados doctores que pusieron todo lo que pudieron y que lloraron junto a nosotros. A familiares, amigos, congregaciones e iglesias de distintas orientaciones cristianas, instituciones del gobierno, así como a los miles de personas que por una vía u otra nos hicieron llegar, desde esta Isla de Pinos, Cuba, África, Estados Unidos, España, Rusia, Italia y otros países de Europa, su solidaridad y apoyo", apuntó.
"A nosotros nos será muy difícil aprender a vivir sin su presencia", concluyó.
El trágico suceso
El trágico suceso ocurrió el 29 de septiembre en la ciudad capital de la Isla de la Juventud, cuando un sobrino con problemas mentales de la expareja de su hijo lanzó al bebé desde un segundo piso, en una vivienda ubicada en calle 35 entre 26 y 28.
No se ha proporcionado información detallada sobre las circunstancias exactas del incidente, ni sobre la situación actual de la persona que lo lanzó.
Tampoco se ha confirmado públicamente si existen procesos legales o médicos en curso en relación con el responsable del suceso, quien, según el testimonio de sus familiares, presenta problemas psicológicos no especificados, pues no se ha precisado un diagnóstico.
Tras ser lanzado desde un segundo piso, el menor fue intervenido quirúrgicamente, luego de que su cerebro se inflamara a las 72 horas del incidente.
Lamentablemente, tras varios días luchando por su vida, el menor no pudo superar la gravedad de las heridas.
En redes sociales, cientos de personas se han volcado con mensaje de apoyo y solidaridad hacia la familia del pequeño fallecido.
Preguntas frecuentes sobre el trágico incidente en la Isla de la Juventud
¿Qué sucedió con el niño que cayó desde una segunda planta en la Isla de la Juventud?
Liam Ernesto Casasayas San José, un niño de casi dos años, falleció después de ser lanzado desde una segunda planta en Nueva Gerona, Isla de la Juventud. El trágico suceso ocurrió el 29 de septiembre y fue provocado por un sobrino con problemas mentales de la expareja del padre del niño. A pesar de los esfuerzos médicos, el niño no pudo superar la gravedad de sus heridas.
¿Cuál es la situación actual del responsable del incidente?
Hasta el momento, no se ha proporcionado información detallada sobre la situación del responsable, quien presenta problemas psicológicos no especificados. Tampoco se ha confirmado públicamente si existen procesos legales o médicos en curso en su contra.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad ante este suceso?
La comunidad ha mostrado una gran solidaridad y apoyo hacia la familia de Liam Ernesto. En redes sociales, cientos de personas han expresado sus condolencias y han compartido mensajes de apoyo. El abuelo del niño agradeció el apoyo recibido desde diferentes partes del mundo.
¿Qué medidas se están tomando en Cuba para abordar problemas de salud mental que afectan a la seguridad de los menores?
Actualmente, no hay información sobre medidas específicas tomadas en Cuba para abordar directamente estos problemas. Sin embargo, la escasez de medicamentos para tratar enfermedades mentales sigue siendo un problema significativo, lo que puede agravar situaciones de riesgo para los menores y la comunidad en general.
