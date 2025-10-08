Entre el fango y el olvido: madre cubana pide reparar la calle por donde pasan los niños hacia la escuela

Vídeos relacionados:

Una madre cubana del poblado de Jicotea, en la provincia de Ciego de Ávila, denunció el estado intransitable del camino por el que los niños deben pasar cada mañana para llegar a la escuela, en medio de fango, charcos y abandono institucional.

En un video publicado en Facebook una de ellas explicó que solo piden al gobierno arreglar un tramo de calle que conecta con la carretera central y que parece un pantano.

Los niños deben quitarse los zapatos para no llegar con ellos "llenos de churre" a la escuela. Cuenta que a veces las madres deben cargar a sus hijos en algunos tramos. En otras zonas han tirado troncos para poder pasar.

“Estas madres llevan tiempo pidiéndome apoyo, pero esto no está en mis manos. Sí estoy seguro de que si se comparte este video muchas personas lo van a ver, entre ellas algún dirigente que pueda ayudarlas. Solo con unos cuantos viajes de tierra arreglan ese camino”, pidió al usuario avileño Yunior Tamayo Barrios en redes sociales, que se dedica a ayudar a personas necesitadas.

En el video compartido, se observa a los niños caminando con dificultad entre charcos de agua y barro, mientras madres desesperadas los cargan a la espalda para evitar que se embarren o se caigan.

El caso se suma a otras denuncias similares en distintos puntos del país, como Alquízar, en Artemisa, donde en septiembre se hizo viral otro video mostrando a escolares cruzando una vía completamente anegada de agua sucia frente a la escuela.

Las imágenes de niños atravesando caminos intransitables para llegar a clases no son un hecho aislado. Desde Marianao hasta Mayabeque, pasando por La Habana y Sancti Spíritus, se repiten los testimonios de madres desesperadas por la desatención a las condiciones básicas del entorno escolar.

“Vivimos peor que los indios”, lamentó un habanero al ver los videos. Otro denunció que “con agua esto parece una ciénaga, y sin agua es una cantera de polvo y piedras”.

En julio, una madre cubana mostró el estado de la escuela de su hijo en La Habana: techos con filtraciones, charcos en el piso y puertas a punto de desprenderse. En otro caso, una escuela especial en Marianao obligaba a sus estudiantes a usar una tapa de alcantarillado como escalón de entrada.