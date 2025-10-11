Congresistas cubanoamericanos celebran el Nobel de la Paz para María Corina Machado

Legisladores de origen cubano en EE. UU. aplauden el reconocimiento internacional a la líder opositora venezolana, a quien postularon formalmente para el prestigioso galardón.

Viernes, 10 Octubre, 2025 - 20:03

Maria Elvira Salazar y Carlos Gimenez © X / Maria Elvira Salazar
Maria Elvira Salazar y Carlos Gimenez Foto © X / Maria Elvira Salazar

Vídeos relacionados:

Varios congresistas cubanoamericanos celebraron este viernes la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la opositora venezolana María Corina Machado, destacando su valentía y compromiso con la democracia en América Latina.

Hoy celebro uno de los momentos más gratificantes de mi carrera. Ha ganado María Corina Machado el Premio Nobel de la Paz, luego de haberla nominado junto con mis hermanos: Marco Rubio, María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart — un momento que nunca olvidaré”, escribió el congresista Carlos A. Giménez en su cuenta de X.

La representante María Elvira Salazar, por su parte, calificó a Machado como “el Simón Bolívar de nuestros tiempos” y destacó su papel como símbolo de lucha para todo el continente.

Hoy el mundo rinde homenaje a una mujer que encarna el espíritu de libertad de todo un continente”, afirmó.

Su coraje y su fe inquebrantable en la democracia inspiran a millones de venezolanos, y a todos los que creemos en la libertad, a nunca rendirse. El Premio Nobel de la Paz reconoce su lucha, pero la verdadera victoria será ver a Venezuela libre”, añadió Salazar.

El Comité Nobel anunció este viernes que el premio fue concedido a Machado “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Lo más leído hoy:

En el último año, la dirigente opositora se ha visto obligada a vivir en la clandestinidad debido a amenazas contra su vida. Aun así, ha permanecido en Venezuela, lo que ha sido señalado por el Comité como una muestra de valentía que ha inspirado a millones de personas dentro y fuera del país.

La decisión ha sido celebrada en distintos sectores políticos de Estados Unidos, donde Machado mantiene el respaldo de importantes figuras del Congreso y de la comunidad exiliada latinoamericana.

COMENTAR

Archivado en:

María Corina Machado
Internacionales
Noticias de Miami
Estados Unidos
Premio Nobel de la Paz
Congresistas cubanoamericanos
Carlos Giménez
Marco Rubio
María Elvira Salazar
Mario Díaz-Balart
politica estados unidos
Noticias en 2025
Noticias en Octubre del 2025
Noticias del Viernes, 10 de Octubre del 2025

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí

¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+1 786 3965 689

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Siguiente artículo:

No hay más noticias que mostrar, visitar Portada