Congresistas cubanoamericanos celebran el Nobel de la Paz para María Corina Machado

Varios congresistas cubanoamericanos celebraron este viernes la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la opositora venezolana María Corina Machado, destacando su valentía y compromiso con la democracia en América Latina.

“Hoy celebro uno de los momentos más gratificantes de mi carrera. Ha ganado María Corina Machado el Premio Nobel de la Paz, luego de haberla nominado junto con mis hermanos: Marco Rubio, María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart — un momento que nunca olvidaré”, escribió el congresista Carlos A. Giménez en su cuenta de X.

La representante María Elvira Salazar, por su parte, calificó a Machado como “el Simón Bolívar de nuestros tiempos” y destacó su papel como símbolo de lucha para todo el continente.

“Hoy el mundo rinde homenaje a una mujer que encarna el espíritu de libertad de todo un continente”, afirmó.

“Su coraje y su fe inquebrantable en la democracia inspiran a millones de venezolanos, y a todos los que creemos en la libertad, a nunca rendirse. El Premio Nobel de la Paz reconoce su lucha, pero la verdadera victoria será ver a Venezuela libre”, añadió Salazar.

El Comité Nobel anunció este viernes que el premio fue concedido a Machado “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

En el último año, la dirigente opositora se ha visto obligada a vivir en la clandestinidad debido a amenazas contra su vida. Aun así, ha permanecido en Venezuela, lo que ha sido señalado por el Comité como una muestra de valentía que ha inspirado a millones de personas dentro y fuera del país.

La decisión ha sido celebrada en distintos sectores políticos de Estados Unidos, donde Machado mantiene el respaldo de importantes figuras del Congreso y de la comunidad exiliada latinoamericana.