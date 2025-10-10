Accidente ferroviario en Camagüey: tren de pasajeros choca con un camión de combustible

Resultaron heridos el auxiliar de maquinista del tren, el chofer del camión y su acompañante

Un tren de pasajeros chocó en la noche del jueves con un camión cisterna de combustible en el municipio de Minas, Camagüey, lo cual provocó el descarrilamiento parcial de la locomotora y con saldo de tres personas heridas,

El accidente ocurrió alrededor de las 9:20 p.m. del 9 de octubre, en el kilómetro 31,3 del ramal ferroviario que conecta Camagüey con Nuevitas, cuando la locomotora 38141 del tren Extra 585 impactó contra un camión cisterna de la empresa Cupet que se cruzó en el paso a nivel, confirmó en su perfil de Facebook el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila.

Captura de Facebook/Eduardo Rodríguez Dávila

Los heridos -el auxiliar de maquinista del tren, el chofer del camión y su acompañante- fueron trasladados al hospital provincial de Camagüey, donde permanecen sin peligro para sus vidas, agregó Rodríguez.

El tren, que había partido de la estación de Camagüey a las 5:40 p.m. con cinco coches y decenas de pasajeros, tenía previsto llegar a Nuevitas a las 8:40 p.m.

Tras el choque, los pasajeros fueron evacuados hacia su destino en dos ómnibus de entidades locales.

Foto: Facebook/Eduardo Rodríguez Dávila

De acuerdo con el titular de Transporte, autoridades del Partido Comunista, el Gobierno, el Ministerio del Interior, la Defensa Civil y la empresa Ferrocarriles Centro Este acudieron de inmediato al lugar del siniestro, junto con equipos del SIUM y rescate y salvamento.

El tránsito ferroviario en la zona se mantiene interrumpido mientras se trabaja para restablecerlo.

Desde Camagüey se despachó una locomotora para asistir en las labores de recuperación.

Foto: Facebook/Eduardo Rodríguez Dávila

El ministro lamentó el accidente y reiteró el llamado a los conductores a “prestar la debida atención a la conducción de los vehículos, en especial en los pasos a nivel del ferrocarril”, en un contexto donde los siniestros por imprudencia siguen siendo frecuentes en la isla.

