Muere conductor de motorina tras accidente en la circunvalación de Holguín

El siniestro reaviva críticas por el mal estado de las vías

Un accidente la tarde de este jueves en la circunvalación de Holguín dejó un fallecido, luego de que un camión volcara al esquivar una motorina que invadió su senda, según relataron testigos presenciales en redes sociales.

De acuerdo con las versiones compartidas, la motorina habría invadido la senda de un camión, cuyo conductor maniobró para evitar atropellarlo, perdió el control y terminó volcando fuera de la carretera, informó el grupo en Facebook ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

Captura de Facebook/ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

El chofer del camión resultó con lesiones leves, pero el conductor de la motorina falleció minutos después, confirmaron vecinos de la zona del Cayo de Mayabe, donde presuntamente residía la víctima.

Usuarios que presenciaron o comentaron el hecho apuntaron a las malas condiciones del pavimento y la falta de educación vial como factores recurrentes en los accidentes de tránsito.

“Esa calle está llena de huecos, así cualquiera tiene un accidente”, escribió uno de los internautas.

Captura de Facebook/ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

Otros testigos señalaron la imprudencia de conductores sin experiencia o sin licencia, así como la presencia de motorinas, triciclos y coches en las principales avenidas de la ciudad. “En Holguín no hay respeto en la vía”, lamentó otro usuario.

El accidente vuelve a poner en evidencia el creciente número de siniestros viales en Cuba, especialmente en zonas urbanas donde confluyen vehículos pesados, motos eléctricas y transporte animal sin una adecuada regulación ni mantenimiento vial.

Los incidentes viales que involucran a vehículos vulnerables como bicitaxis, motocicletas y triciclos eléctricos se han vuelto muy frecuentes en el país, en la medida en que ha aumentado el uso de esos medios de transporte.

El domingo, el choque frontal de dos motocicletas en la localidad holguinera de Tacajó, provocó la muerte del conductor de uno de los vehículos y lesiones a las dos personas que viajaban en el otro.

El viernes pasado, otro accidente de tráfico ocurrido en Holguín, en la localidad de Santa Teresa, dejó a 10 personas heridas.

A fines de septiembre, la caída de un triciclo eléctrico del puente del Viaducto en Matanzas tuvo un saldo de ocho lesionados, incluidas dos menores de edad.

Días antes, el choque de dos motocicletas en Centro Habana, en la capital del país, provocó la muerte de una persona y heridas graves a varias.

En un hecho similar reportado en Santiago de Cuba, el conductor de una motorina en la que viajaban tres personas, incluido un bebé de pocos meses de nacido, no respetó una señal de Pare y chocó con otra moto. El niño y la madre fueron trasladados de inmediato a un hospital para recibir atención médica.

El 27 de septiembre, una rastra colisionó con una bicimoto en la Vía Blanca, a la altura de la salida del Barrio Obrero, en La Habana.

Antes, el 12 de septiembre, un accidente en la comunidad de Boca de Miel, en Baracoa, provocó la muerte del cardiólogo guantanamero Edy Abreu Guzmán, de 58 años.

Aunque inicialmente sobrevivió al impacto a la moto en la cual viajaba, falleció días después en el hospital local debido a las secuelas del siniestro.

El gobierno cubano ha reconocido que el 75 % de las carreteras y vías de circulación del país se encuentran en un estado técnico entre regular y mal.

Tal situación representa un desafío significativo para el régimen comunista, ya que afecta directamente la calidad de vida de los ciudadanos y la prestación de servicios esenciales.

Recientemente, vecinos de Sagua la Grande, en la provincia de Villa Clara, denunciaron en redes sociales el estado crítico de un tramo de carretera que parece sacudido por un terremoto, pero no es más que el reflejo del abandono de las infraestructuras en la isla.

