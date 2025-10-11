Sábado de apagones: La UNE estima 1570 MW de déficit

Vídeos relacionados:
Los cubanos tendrán otro sábado de apagones este 11 de octubre luego de que la Unión Eléctrica de Cuba estimara un déficit de 1570 MW para la jornada.
En su nota diaria, la UNE informó que este viernes “se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy”.
Asimismo, precisó que la máxima afectación por déficit de capacidad de generación ese día fue de 1692 MW a las 19:10 horas, “superior a lo planificado por no entrar la unidad 1 de la CTE Santa Cruz”.
Este sábado, la disponibilidad del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) a las 06:00 horas era de 1630 MW y la demanda 2370 MW con 840 MW afectados por déficit de capacidad.
Es así como la media de afectaciones para este sábado se estima en1250 MW.
Para el horario pico, se espera la entrada de la unidad 6 de la CTE Nuevitas con 70 MW y el completamiento de la unidad 3 de la CTE Cienfuegos con 80 MW, asegura la UNE.
Sin embargo, con este pronóstico en el horario pico se estima una disponibilidad de 1780 MW y una demanda máxima de 3350 MW, para un déficit de 1570 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1640 MW en este horario.
La UNE reporta averías en la Unidad 2 de la CTE Felton, la Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre, la Unidad 8 de Mariel y la Unidad 3 de la CTE Renté. Asimismo, se encuentran en mantenimiento la Unidad 2 de la CTE Santa Cruz y la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.
Además, por limitaciones térmicas se encuentran fuera de servicio 505 MW, por problemas por falta de combustible 43 centrales de generación distribuida con 280 MW y 315 MW están indisponibles por falta de lubricante para un total de 595 MW afectados por esta causa.
Finalmente, el viernes la producción de energía de los 32 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2167 MWh, con 362 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.
Por otra parte, la Empresa Eléctrica de La Habana informó que el viernes se afectó el servicio eléctrico en La Habana durante 14:10 horas.
“La máxima afectación fue de 100 MW a las 7:10PM. Fue restaurado el servicio a las 10:57PM. Aunque fue planificado NO fue necesario afectar los Bloques 3 y 1 previstos entre las 11:00PM y 2:00AM, de igual forma tampoco los Bloques 2, 5 y 4 entre las 02:00AM y 8:00AM”, se lee en la nota oficial.
La empresa recordó que las afectaciones dependen solo de las exigencias del SEN.
La falta de previsión y la incapacidad de garantizar insumos básicos reflejan un patrón crónico de desidia en la administración estatal.
La incapacidad de coordinar las plantas térmicas, combinada con problemas de mantenimiento y suministro, convierte la crisis eléctrica en un síntoma más de la incapacidad gubernamental para administrar recursos estratégicos y asegurar el bienestar de la población.
Los apagones no solo afectan la vida cotidiana, sino que también golpean la producción industrial y los servicios básicos, debilitando aún más una economía ya de por sí frágil.
Mientras tanto, el gobierno parece priorizar la propaganda sobre la resolución de problemas estructurales, dejando a millones de cubanos sin acceso confiable a electricidad y exponiendo la vulnerabilidad del país frente a un sistema eléctrico obsoleto y mal gestionado.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba
¿Cuál es el déficit de generación eléctrica actual en Cuba?
El déficit de generación eléctrica en Cuba para el 11 de octubre de 2025 se estima en 1570 MW durante el horario pico. Este déficit es parte de una crisis energética continua que ha afectado al país durante meses, reflejando problemas estructurales y de gestión en el sistema eléctrico nacional.
¿Qué ha causado la crisis energética en Cuba?
La crisis energética en Cuba se debe a una combinación de averías en las plantas termoeléctricas, falta de mantenimiento, escasez de combustible y una infraestructura envejecida. Estas dificultades han provocado un déficit de generación eléctrica que afecta gravemente la vida cotidiana y la economía del país.
¿Cómo afectan los apagones a la vida diaria en Cuba?
Los apagones en Cuba impactan profundamente la vida diaria, interrumpiendo servicios básicos como la educación, la salud y el suministro de agua. También afectan la producción industrial y el comercio, agravando una situación económica ya precaria.
¿Qué acciones ha tomado el gobierno cubano para solucionar la crisis energética?
El gobierno cubano ha apostado por incorporar parques solares fotovoltaicos y fomentar el uso racional de la energía, pero estas medidas han sido insuficientes para resolver el déficit energético. La falta de soluciones efectivas y la dependencia de combustibles fósiles han perpetuado la crisis.
¿Qué papel juegan las energías renovables en el sistema eléctrico cubano?
Las energías renovables, como la solar, aportan una cantidad limitada de energía al sistema eléctrico cubano. Aunque hay esfuerzos por aumentar su participación, actualmente no son suficientes para compensar el déficit estructural del sistema eléctrico del país.
