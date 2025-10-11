Sábado de apagones: La UNE estima 1570 MW de déficit

Vídeos relacionados:

Los cubanos tendrán otro sábado de apagones este 11 de octubre luego de que la Unión Eléctrica de Cuba estimara un déficit de 1570 MW para la jornada.

En su nota diaria, la UNE informó que este viernes “se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy”.

Asimismo, precisó que la máxima afectación por déficit de capacidad de generación ese día fue de 1692 MW a las 19:10 horas, “superior a lo planificado por no entrar la unidad 1 de la CTE Santa Cruz”.

Este sábado, la disponibilidad del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) a las 06:00 horas era de 1630 MW y la demanda 2370 MW con 840 MW afectados por déficit de capacidad.

Es así como la media de afectaciones para este sábado se estima en1250 MW.

Para el horario pico, se espera la entrada de la unidad 6 de la CTE Nuevitas con 70 MW y el completamiento de la unidad 3 de la CTE Cienfuegos con 80 MW, asegura la UNE.

Sin embargo, con este pronóstico en el horario pico se estima una disponibilidad de 1780 MW y una demanda máxima de 3350 MW, para un déficit de 1570 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1640 MW en este horario.

La UNE reporta averías en la Unidad 2 de la CTE Felton, la Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre, la Unidad 8 de Mariel y la Unidad 3 de la CTE Renté. Asimismo, se encuentran en mantenimiento la Unidad 2 de la CTE Santa Cruz y la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Además, por limitaciones térmicas se encuentran fuera de servicio 505 MW, por problemas por falta de combustible 43 centrales de generación distribuida con 280 MW y 315 MW están indisponibles por falta de lubricante para un total de 595 MW afectados por esta causa.

Finalmente, el viernes la producción de energía de los 32 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2167 MWh, con 362 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Por otra parte, la Empresa Eléctrica de La Habana informó que el viernes se afectó el servicio eléctrico en La Habana durante 14:10 horas.

“La máxima afectación fue de 100 MW a las 7:10PM. Fue restaurado el servicio a las 10:57PM. Aunque fue planificado NO fue necesario afectar los Bloques 3 y 1 previstos entre las 11:00PM y 2:00AM, de igual forma tampoco los Bloques 2, 5 y 4 entre las 02:00AM y 8:00AM”, se lee en la nota oficial.

La empresa recordó que las afectaciones dependen solo de las exigencias del SEN.

La falta de previsión y la incapacidad de garantizar insumos básicos reflejan un patrón crónico de desidia en la administración estatal.

La incapacidad de coordinar las plantas térmicas, combinada con problemas de mantenimiento y suministro, convierte la crisis eléctrica en un síntoma más de la incapacidad gubernamental para administrar recursos estratégicos y asegurar el bienestar de la población.

Los apagones no solo afectan la vida cotidiana, sino que también golpean la producción industrial y los servicios básicos, debilitando aún más una economía ya de por sí frágil.

Mientras tanto, el gobierno parece priorizar la propaganda sobre la resolución de problemas estructurales, dejando a millones de cubanos sin acceso confiable a electricidad y exponiendo la vulnerabilidad del país frente a un sistema eléctrico obsoleto y mal gestionado.

