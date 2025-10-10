Roban otra vez en consultorio médico de Santiago de Cuba: Se llevaron hasta la pesa para niños

Vídeos relacionados:

La delincuencia asestó de nuevo un duro golpe a un consultorio médico en la ciudad de Santiago de Cuba, donde volvieron a sustraer equipos y otros insumos este jueves, poco más de un mes después de que sufriera un robo.

El Consultorio No. 2 del Policlínico Frank País, en calle H entre 4ta y 5ta, en el reparto Agüero, “amaneció nuevamente violentado por ladrones”, informaron residentes en la zona al comunicador Yosmany Mayeta Labrada.

Captura de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

Los delincuentes irrumpieron en la instalación, tras romper el candado de la puerta, y robaron la pesa para los niños, pinzas de cura y otros insumos médicos que todavía no han sido inventariados, precisó Mayeta en una publicación en sus redes sociales.

Recordó que hace sólo unas semanas, ladrones sustrajeron las tres puertas del centro sanitario, y “ahora regresaron para llevarse los instrumentos de trabajo del personal de salud”.

En aquella ocasión, los vecinos alertaron a la Policía tras que se produjera el hecho, en la madrugada del 31 de agosto, pero los agentes respondieron que acudirían “cuando amanezca”, lo que generó descontento e indignación entre la población, que se ve indefensa ante la escalada delictiva y la falta de acción eficaz de las autoridades para contenerla.

“El consultorio está destrozado, y lo poco que quedaba se lo están llevando poco a poco”, lamentó este jueves una residente del área, a raíz del nuevo atraco.

Mayeta advirtió que “la repetición de estos hechos refleja la grave inseguridad que viven los centros de salud pública en Santiago de Cuba, sin vigilancia estable ni recursos para garantizar su protección”.

“Mientras el pueblo pierde la fe y los médicos pierden sus herramientas, los ladrones siguen ganando terreno”, denunció. “El robo ya no es solo al consultorio… es al derecho de la gente a ser atendida con dignidad”.

Menos de una semana después del robo en el consultorio del reparto Agüero, ladrones repitieron la fechoría en un consultorio de Nuevo Vista Alegre, de donde se llevaron la puerta principal en horas de la madrugada.

Los robos son frecuentes también en hospitales y policlínicos, donde debería haber sistemas y personal de vigilancia y protección de manera permanente.

Un grupo de delincuentes saqueó y vandalizó el laboratorio de Microbiología del Hospital Clínico Quirúrgico Diez de Octubre (conocido como La Dependiente), en La Habana, lo que provocó la destrucción de muestras y reactivos y el cierre del servicio por casi un mes, perjudicando la atención a los pacientes.

La policía afirmó que están bajo investigación hechos similares ocurridos en el Hospital Clínico Quirúrgico Salvador Allende (La Covadonga), también en la capital cubana.

Los reiterados robos en centros de salud reflejan el panorama de desprotección e inseguridad que golpea al país, donde instituciones que deberían ser espacios de confianza y cuidado se han convertido en blancos fáciles de los delincuentes, debido a la ausencia de vigilancia y la inacción de las autoridades.

