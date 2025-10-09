Cubana denuncia robo violento de su moto y ofrece recompensa en La Habana

Vídeos relacionados:

Una ciudadana cubana denunció públicamente el robo de su motocicleta ocurrido la noche del martes en el municipio Cotorro, en La Habana, y aseguró que fue un asalto violento.

Yuny Yusely Yuliana compartió en Facebook este miércoles que su moto fue robada a la fuerza y que la persona que la conducía en ese momento fue agredida.

Captura Facebook / Yuny Yusely Yuliana

“Ahí tiene la foto de cómo dejaron a mi amigo”, escribió, sin dar más detalles sobre su estado.

El hecho ocurrió en el municipio habanero de Cotorro.

En su publicación, la mujer pidió a la población que extremen el cuidado con sus motos y sus vidas, e informó que ofrece una recompensa a quien le proporcione información útil para recuperar el vehículo.

“Doy recompensa por la información”, aseguró, junto al número de teléfono 53879460 como vía de contacto directa.

Acompañó la publicación con una galería de imágenes, y una de las fotografías muestra a un joven con muestras evidentes de haber sufrido una gran agresión física.

En las últimas semanas, los robos de motocicletas eléctricas se han convertido en uno de los delitos más comunes y preocupantes en varias provincias de Cuba.

En La Habana, una familia denunció que delincuentes irrumpieron en su vivienda y se llevaron la moto desde el interior, un hecho que generó alarma por la facilidad con que los ladrones actuaron incluso dentro de un domicilio cerrado.

Días atrás, las autoridades confirmaron la detención de un cubano implicado en varios robos de motos en la capital, tras ser identificado por vecinos que colaboraron en la investigación.

Pese a ello, usuarios en redes sociales siguen denunciando la falta de efectividad policial y la escasa recuperación de los vehículos sustraídos.

En el oriente del país también se reportan nuevas formas de estafa. En Guantánamo, motociclistas advirtieron sobre una modalidad de engaño mediante la compraventa de piezas de motos, donde los estafadores utilizan falsos anuncios para atraer a las víctimas y apropiarse de sus medios de transporte.

Estos casos confirman un aumento sostenido de la delincuencia vinculada a las motos eléctricas en Cuba, utilizadas por miles de trabajadores como medio esencial de movilidad.

Ante la falta de piezas, combustible y vigilancia policial, los robos y asaltos violentos se han vuelto parte del panorama cotidiano en las calles cubanas.

