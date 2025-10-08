Cubano responde a Díaz-Canel: “El único que tiene que rendir cuentas es usted”

Un cubano respondió con dureza a las recientes declaraciones de Miguel Díaz-Canel, quien este lunes expuso una lista pública con los barrios de La Habana que no participaron en la jornada de recogida de basura convocada por el régimen.

Durante una reunión con altos funcionarios del Estado, el Gobierno y el Partido Comunista, el gobernante arremetió contra delegados y coordinadores políticos de varias zonas capitalinas, entre ellas los municipios Diez de Octubre, Playa y La Lisa, donde supuestamente no hubo participación ciudadana en las labores de saneamiento.

“¿En esos lugares no tenemos delegados de circunscripción? ¿No hay coordinadores políticos? Pues que vengan todos a rendir cuentas, con nombres y apellidos”, exigió Díaz-Canel.

Frente a esta postura, un usuario en redes sociales expresó su indignación y recordó al mandatario que es él quien debe rendir cuentas ante el país por el colapso de los servicios públicos y el auge de la pobreza.

“El único que tiene que rendir cuentas es usted, que tiene a un país sumergido en la más absoluta miseria", dijo el hombre.

También recordó que el mandatario se caracteriza por usar "reloj Rolex que ningún cubano de a pie puede adquirir" y destacó "toda la boutique de La Machi (Lis Cuesta), más los millones que tienen guardados en cuentas extranjeras".

"A todos sus dirigentes les sobra para comprar camiones de basura, arreglar las termoeléctricas y darle comida al pueblo. Ustedes tienen a la gente muriéndose de hambre y estrés. Acaben de dejar que el cubano viva dignamente y lárguense con sus millones. ¡Viva Cuba libre! ¡No más dictadura!", dijo el hombre.

El comentario fue ampliamente compartido y refleja el creciente malestar popular ante la situación de abandono en que se encuentran muchos cubanos, sometidos a una grave crisis sanitaria por la acumulación de desechos, la falta de alimentos, apagones constantes y una inflación que pulveriza los ingresos de las familias.

El operativo de limpieza recogió más de 35.000 metros cúbicos de basura. Díaz-Canel admitió que el problema está lejos de resolverse pues el esfuerzo realizado durante el fin de semana apenas cubrió unas 300 circunscripciones en toda La Habana.

El régimen reconoció que aún quedan más de mil circunscripciones sin limpiar y que no existe un plan sostenible para resolver la grave crisis de los residuos en la ciudad.

Diversas voces dentro y fuera del país han cuestionado la retórica oficial, que responsabiliza a la población por problemas que, aseguran, son consecuencia directa de la ineficiencia del aparato estatal y del uso partidista de los recursos públicos.

