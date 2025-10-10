Duras palabras de una periodista oficialista por crisis sanitaria en Matanzas: “No hay muertos, pero los hay”

Vídeos relacionados:

La situación en Matanzas ha mantenido en vilo a buena parte de la población cubana, preocupada por las enfermedades que azotan ese territorio y el ocultismo que caracteriza al régimen, lo que alimenta el temor de que el problema sea mucho más grave de lo que el gobierno reconoce públicamente.

Esas sospechas han cobrado más fuerza en las últimas horas, luego de que una voz del propio oficialismo se atreviera a romper el silencio.

La periodista Yirmara Torres Hernández, vinculada a la radio local, publicó en su perfil de Facebook un mensaje conmovedor donde denuncia la muerte de personas en su comunidad por causa del brote de chikungunya, en contradicción directa con las versiones oficiales que niegan fallecimientos.

Captura Facebook / Yirmara Torres Hernández

“No hay muertos, pero los hay”, escribió la comunicadora este jueves, relatando el fallecimiento de una vecina de su hijo, una mujer mayor que murió tras contraer chikungunya mientras enfrentaba otra condición médica.

La historia llegó a través del propio hijo de la periodista, quien se mostró profundamente afectado por la pérdida, un testimonio profundamente conmovedor y que desmiente al régimen de manera frontal pues ha negado la muerte de personas debido a las epidemias que afectan a Matanzas.

Lo más leído hoy:

En su texto, Torres recoge otras experiencias y mensajes que le han enviado ciudadanos matanceros, entre ellos una exprofesora universitaria que le contó cómo el esposo de su abuela falleció en el hospital provincial Faustino Pérez tras ingresar por uno de esos virus y permanecer allí solo un día.

La periodista —quien ya había alertado días antes sobre su propia experiencia con la enfermedad— hace un llamado urgente a mirar más allá del discurso triunfalista.

“Cuando la fiebre empezó a ceder y pude aguantar el celular, escribí mi experiencia con el chikungunya... alerté sobre lo que podía suceder si no se hacía nada”, escribió, reconociendo que incluso en ese momento ya conocía casos fatales, aunque no oficialmente atribuidos al virus.

“Varias personas me escribieron entonces por interno para contarme de sus muertos”, confesó.

Estas palabras evocan los oscuros días de la pandemia, cuando el régimen cubano negaba públicamente los fallecimientos por COVID-19, a pesar de que la población sabía que la realidad era otra.

Torres también expone las causas estructurales del agravamiento de la crisis: la falta de agua, de medicamentos, de electricidad, la insalubridad creciente y el abandono total de las medidas antivectoriales.

“Vivimos en un estrés constante, que estamos mal alimentados, inmunodeprimidos...”, lamentó.

“Las noches son de los mosquitos, las ratas, las cucarachas... ¿Qué control antivectorial va a haber así?”, cuestiona.

La periodista no esconde su frustración con el discurso oficial que insiste en que todo está “bajo control”.

“Lo que pasa es que duele el abandono. Lo que pasa es que duele que insulten tu inteligencia. Lo que pasa es que duele la burla”, sentencia con palabras que contrastan con el discurso oficialista y oscurantista que habitualmente caracterizan las epidemias en Cuba.

El mensaje ha generado fuerte repercusión, no solo por la crudeza del contenido, sino porque proviene de una periodista del sistema, en una provincia donde el Ministerio de Salud Pública ha minimizado la situación y el gobierno ha improvisado hospitales ante el colapso de los centros pediátricos.

Frente a la censura, la desinformación y el miedo, las palabras de Torres resuenan como una rara muestra de honestidad desde dentro del aparato informativo estatal: “Eso lo saben muchas familias, vecinos y lo saben los médicos y los políticos que no han perdido su humanidad”.

Preguntas frecuentes sobre la crisis sanitaria en Matanzas