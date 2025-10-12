Suiza dona contenedor de insumos médicos a Matanzas en medio de crisis sanitaria

Un contenedor de insumos médicos donado por Suiza llegó al Hospital Clínico Quirúrgico Comandante Faustino Pérez de Matanzas en medio de la crisis sanitaria que padece esa provincia.
“¡Contenedor solidario para cuba desde Suiza! La ciudad yumurina recibe este sábado 11 de octubre con la coordinación de Medicubasuiza y Quisicuaba un nuevo envío de insumos y equipamiento médico”, se lee en un post de Facebook del referido hospital.
“Desde el HFP de Matanzas agradecemos el apoyo brindado por las delegadas y delegados de la Asamblea Municipal del Poder Popular del municipio de la cabecera provincial”, agregaron.
En efecto, “los delegados de la Asamblea Municipal Poder Popular Matanzas apoyaron en el descargue de un contenedor de insumos y medicamentos destinado al Hospital Clínico Quirúrgico Comandante Faustino Pérez”, según un post de Facebook de la Asamblea.
La donación llega en medio de una crisis sanitaria que intenta ser minimizada por el gobierno, quien la atribuye al clima tropical.
Autoridades del Ministerio de Salud Pública (Minsap) en Matanzas advirtieron que “el dengue mata”, aunque descartaron cualquier muerte por esta enfermedad ni por el virus del chikungunya en la provincia, que enfrenta desde hace semanas un repunte de casos febriles y una creciente presión sobre el sistema sanitario.
Al respecto, anunciaron la movilización de unos 2,500 estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas para apoyar las acciones de control de arbovirosis.
El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, aseguró que no se han registrado muertes por dengue ni chikungunya en la occidental provincia, pese a los reportes de colapso sanitario y aumento de casos febriles en la provincia.
La insistencia en que “no hay fallecidos” contrasta con denuncias ciudadanas y reportes médicos extraoficiales que apuntan a un escenario mucho más grave, en una provincia donde el colapso sanitario ya es visible.
Preguntas frecuentes sobre la crisis sanitaria en Matanzas y la donación de insumos médicos
¿Qué donación recibió el Hospital Clínico Quirúrgico Comandante Faustino Pérez de Matanzas?
El hospital recibió un contenedor de insumos médicos donado por Suiza, coordinado por Medicubasuiza y Quisicuaba, en medio de la crisis sanitaria que enfrenta la provincia de Matanzas.
¿Cuál es la situación epidemiológica actual en Matanzas?
Matanzas enfrenta un repunte de casos de dengue y chikungunya, lo que ha generado presión sobre el sistema sanitario. Las autoridades han negado oficialmente muertes por estas enfermedades, aunque existen reportes ciudadanos que sugieren un escenario más grave.
¿Qué medidas se están tomando para controlar la crisis sanitaria en Matanzas?
Se ha movilizado a estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas para apoyar en la lucha contra las arbovirosis. Además, se están realizando campañas de fumigación y saneamiento, aunque enfrentan limitaciones por falta de recursos.
¿Qué desafíos enfrenta el sistema de salud cubano en esta crisis?
El sistema de salud cubano enfrenta serias limitaciones en recursos como motomochilas y combustible para la fumigación, lo que agrava la situación. La escasez de medicamentos y la falta de infraestructura sanitaria eficaz son desafíos significativos para enfrentar la crisis de arbovirosis en Matanzas.
