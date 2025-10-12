Suiza dona contenedor de insumos médicos a Matanzas en medio de crisis sanitaria

Un contenedor de insumos médicos donado por Suiza llegó al Hospital Clínico Quirúrgico Comandante Faustino Pérez de Matanzas en medio de la crisis sanitaria que padece esa provincia.

“¡Contenedor solidario para cuba desde Suiza! La ciudad yumurina recibe este sábado 11 de octubre con la coordinación de Medicubasuiza y Quisicuaba un nuevo envío de insumos y equipamiento médico”, se lee en un post de Facebook del referido hospital.

Facebook

“Desde el HFP de Matanzas agradecemos el apoyo brindado por las delegadas y delegados de la Asamblea Municipal del Poder Popular del municipio de la cabecera provincial”, agregaron.

En efecto, “los delegados de la Asamblea Municipal Poder Popular Matanzas apoyaron en el descargue de un contenedor de insumos y medicamentos destinado al Hospital Clínico Quirúrgico Comandante Faustino Pérez”, según un post de Facebook de la Asamblea.

La donación llega en medio de una crisis sanitaria que intenta ser minimizada por el gobierno, quien la atribuye al clima tropical.

Facebook

Autoridades del Ministerio de Salud Pública (Minsap) en Matanzas advirtieron que “el dengue mata”, aunque descartaron cualquier muerte por esta enfermedad ni por el virus del chikungunya en la provincia, que enfrenta desde hace semanas un repunte de casos febriles y una creciente presión sobre el sistema sanitario.

Al respecto, anunciaron la movilización de unos 2,500 estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas para apoyar las acciones de control de arbovirosis.

El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, aseguró que no se han registrado muertes por dengue ni chikungunya en la occidental provincia, pese a los reportes de colapso sanitario y aumento de casos febriles en la provincia.

La insistencia en que “no hay fallecidos” contrasta con denuncias ciudadanas y reportes médicos extraoficiales que apuntan a un escenario mucho más grave, en una provincia donde el colapso sanitario ya es visible.

Preguntas frecuentes sobre la crisis sanitaria en Matanzas y la donación de insumos médicos