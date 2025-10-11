Movilizan 2,500 estudiantes de Ciencias Médicas para acciones contra epidemia en Matanzas

Las labores incluyen la pesquisa activa, la detección de casos sospechosos y la eliminación de focos del mosquito transmisor

Unos 2,500 estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas (UCMM) fueron movilizados para apoyar las acciones de control de arbovirosis en una provincia que enfrenta elevados índices de dengue y chikungunya.

Las labores incluyen la pesquisa activa, la detección de casos sospechosos y la eliminación de focos del mosquito transmisor, informó la presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) en la institución, Sunay de la Caridad Pérez Borroto.

Los jóvenes trabajan en coordinación con el Hospital Pediátrico Eliseo Noel Caamaño y con especialistas del Ministerio de Salud Pública, concentrando sus esfuerzos en áreas de riesgo, aunque abarcan los 13 municipios del territorio.

Su función principal es identificar síntomas compatibles con arbovirosis y reportarlos a los equipos básicos de salud, además de detectar depósitos de agua y criaderos dentro de las viviendas, reportó la Agencia Cubana de Noticias.

El rector de la UCMM, Arístides L. García Herrera, señaló que la incorporación de los estudiantes “es una muestra del compromiso de los futuros galenos con el pueblo de Matanzas”.

Recordó asimismo su participación en campañas sanitarias durante la pandemia de covid-19 y otros programas priorizados del sector.

Las autoridades sanitarias informaron que la provincia cuenta con 543 camas hospitalarias habilitadas para pacientes con síndrome febril inespecífico, de las cuales el 43 % estaba ocupada hasta la mañana de este viernes.

Mientras, se mantienen las acciones de vigilancia y prevención ante el repunte de enfermedades transmitidas por mosquitos.

Una porción significativa de la población cubana se mantiene en alerta debido a la crisis sanitaria en Matanzas, donde la propagación de enfermedades se combina con el tradicional hermetismo del gobierno cubano.

Esta opacidad oficial intensifica el miedo de que la magnitud del problema de salud exceda lo reconocido públicamente.

La desconfianza ciudadana se ha visto validada recientemente, cuando una figura cercana a los medios oficiales decidió hablar.

La periodista Yirmara Torres Hernández, de la radio local, publicó en Facebook un emotivo mensaje en el que denuncia fallecimientos por el brote de chikungunya en su comunidad, una revelación que desmiente categóricamente las declaraciones oficiales que niegan la existencia de muertes.

Al respecto, el jueves el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, aseguró que no se han registrado muertes por dengue ni chikungunya en Matanzas, pese a los reportes de colapso sanitario y aumento de casos febriles en la provincia.

En contraposición, la historiadora y activista cubana Alina Bárbara López Hernández denunció que las autoridades nacionales y provinciales están manipulando la información sobre la epidemia que azota la provincia de Matanzas.

Según López, existe una orden explícita de desmentir las muertes por arbovirosis. “La orden de desmentir los fallecidos por arbovirosis está dada. Así lo aseguran el doctor Durán, el ministro de Salud y las autoridades matanceras”.

Aunque reconoció que el chikungunya “no tiende a la mortalidad”, advirtió que puede complicarse y “contribuir por tanto a la causa de muerte en ciertos casos: niños menores de un año, personas mayores de 65, o aquellas con comorbilidades, es decir, con enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes”.

“Sus certificados de defunción no dirán ‘Chikungunya’, pero eso fue lo que desencadenó el final”, añadió.

