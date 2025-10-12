Biden entra en nueva etapa de tratamiento para el cáncer

Vídeos relacionados:

El expresidente de EE. UU. Joe Biden se encuentra en una nueva fase de tratamiento del agresivo cáncer de próstata de que fuera diagnosticado en mayo

“Como parte de un plan de tratamiento para el cáncer de próstata, el presidente Biden se encuentra actualmente en tratamiento con radioterapia y hormonas", dijo el portavoz del expresidente citado por Telemundo.

Esta nueva fase de tratamiento incluye cinco semanas de radioterapia. Biden ya había tomado antes un medicamento hormonal en forma de píldora.

En septiembre pasado, el expresidente se había sometido también a un tratamiento contra el cáncer de piel conocido como cirugía de Mohs, por lo que se le vio con un gran vendaje en la frente.

Tras ser diagnosticado en mayo, Biden envió un mensaje positivo y de resiliencia ante la adversidad.

“El cáncer nos afecta a todos. Como muchos de ustedes, Jill y yo hemos aprendido que somos más fuertes en los momentos difíciles. Gracias por animarnos con amor y apoyo”, dijo en un mensaje en su cuenta oficial de X.

La publicación en redes fue acompañada de una foto familiar: Biden sonriente junto a su esposa Jill más seria y Willow, el gato de ambos.

La prensa internacional ha hecho notar que el mensaje está enmarcado en una filosofía de vida que el expresidente ha repetido en varias ocasiones: la idea de que es en los “lugares rotos” (broken places), es donde las personas se fortalecen.

La frase, inspirada en la célebre novela Adiós a las armas, de Ernest Hemingway, ha sido una constante en los momentos más difíciles de la vida de Biden.

Al expresidente le fue diagnosticado un cáncer de próstata con una puntuación Gleason de 9, la más alta en la escala de agresividad, y ya con metástasis ósea.

El hallazgo se produjo tras un examen físico de rutina en el que se detectó un nódulo en la próstata que requirió evaluación adicional.

Aunque se trata de una forma invasiva, el comunicado oficial señaló que “el cáncer parece ser sensible a las hormonas, lo que permite un tratamiento eficaz”.

El diagnóstico supone un desafío enorme para alguien de 82 años, y los expertos coinciden en que la cura es poco probable.

Según el Dr. Michael Tyler, oncólogo del Broward Health Medical Center, “el cáncer ya se ha extendido fuera de la próstata, lo que lo coloca en una categoría distinta”.

Aun así, existen tratamientos hormonales y agentes para suprimir la progresión de la enfermedad.

“En general, cuando el cáncer se disemina fuera de la próstata, tenemos soluciones limitadas en cuanto a una cura”, explicó Tyler en declaraciones a Local 10.

