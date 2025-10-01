Díaz-Balart asegura que Trump acabará con las dictaduras de Cuba y Venezuela

Vídeos relacionados:

El congresista republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, aseguró que los regímenes autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua "no sobrevivirán" otros cuatro años del presidente Donald Trump, quien retomó el poder en enero de 2025 con una política exterior más agresiva hacia Latinoamérica.

Durante una entrevista reciente con la reconocida periodista cubanoamericana Ninoska Pérez, Díaz-Balart afirmó que estos gobiernos "están rezando" para que Trump pierda las próximas elecciones, ya que, a su juicio, la presión ejercida desde Washington bajo la actual administración ha puesto contra las cuerdas a las dictaduras de la región.

“Estoy convencido de que el régimen de Venezuela, igual que el de La Habana y el de Managua, no sobreviven otros cuatro años del presidente Trump, por su actitud de solidaridad con los pueblos oprimidos y su firmeza frente a los tiranos”, declaró el legislador de origen cubano.

Díaz-Balart destacó en declaraciones previas que la postura de Trump contrasta con la que, en su opinión, mantuvieron administraciones anteriores como la de Barack Obama y Joe Biden, a quienes acusó de buscar una “normalización” con gobiernos autoritarios, debilitando así la presión internacional sobre ellos.

“Estas dictaduras están haciendo todo lo posible por resistir hasta las elecciones de Estados Unidos. Esperan un cambio que les permita volver a ser legitimadas y beneficiadas por una administración más blanda”, subrayó.

El congresista también respaldó que la administración Trump catalogue formalmente al régimen de Nicolás Maduro como un “Estado patrocinador del terrorismo”, al considerar que Venezuela ha servido como plataforma para grupos extremistas internacionales. “Los hechos están claros. El régimen de Venezuela no combate el terrorismo, lo facilita”, afirmó.

Mario Díaz-Balart, uno de los más firmes defensores de una política de línea dura contra las dictaduras latinoamericanas, agradeció recientemente al presidente Trump por su compromiso en la lucha contra el comunismo, durante un acto en Miami con líderes del exilio cubano y venezolano.

“La situación en Venezuela, Nicaragua y Cuba no es solo desastrosa para sus pueblos, sino también una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos”, concluyó.