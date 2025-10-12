Una pipa derriba poste eléctrico y provoca apagón en Alamar

Vídeos relacionados:
Una pipa derrumbó un poste eléctrico y provocó un apagón en Alamar entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.
“Desde altas horas de la noche hasta esta madrugada, con la colaboración de los pobladores del área, una brigada de la UEB Habana del Este laboró sin descanso en una avería provocada por el choque de un camión cisterna con un poste en la Zona 19 de Alamar, hasta ser logrado el restablecimiento del servicio en esta demarcación”, informó en Facebook la Empresa Eléctrica de La Habana (EELH).
Más allá de los apagones habituales, el sábado fue también una jornada con incidencias eléctricas que vinieron a complicar todavía más la vida de los habaneros. Una explosión en una subestación eléctrica y múltiples averías provocaron un gran apagón que dejó sin servicio eléctrico a varias zonas de La Habana.
La Empresa Eléctrica de La Habana informó en sus canales oficiales que el incidente se originó por un disparo en las líneas 9020-9015, que conectan las subestaciones Naranjito y Melones, afectando además la subestación Talla Piedra, donde se produjo una explosión.
Las autoridades indicaron que los bomberos acudieron de inmediato al lugar y se encuentran trabajando para restablecer el servicio lo antes posible.
Los municipios más afectados por esta falla fueron Centro Habana, Habana Vieja, San Miguel del Padrón, Arroyo Naranjo, 10 de Octubre y Cerro. En varias zonas se reportaron interrupciones totales del suministro eléctrico.
Horas después del primer parte, la Empresa Eléctrica comunicó además la salida imprevista de la unidad Felton 1, lo que agravó la situación energética en la capital, donde el déficit superó los 120 megavatios.
Cuba atraviesa una crisis energética que se ha extendido por más de cinco años, marcada por fallas recurrentes, déficit de generación y un sistema eléctrico obsoleto.
Los apagones se han vuelto una parte habitual de la vida cotidiana, con afectaciones no solo a la población, sino también a sectores esenciales como la salud, el transporte y los servicios.
Preguntas frecuentes sobre el apagón en La Habana y la crisis energética en Cuba
¿Qué provocó el apagón en Alamar y otras zonas de La Habana?
El apagón en Alamar fue provocado por el choque de un camión cisterna contra un poste eléctrico, lo que ocasionó una avería en la Zona 19. Además, una explosión en la subestación Talla Piedra y múltiples averías en el sistema eléctrico contribuyeron a un apagón más amplio en varias zonas de La Habana.
¿Cuáles fueron las zonas más afectadas por el apagón en La Habana?
Los municipios más afectados por el apagón fueron Centro Habana, Habana Vieja, San Miguel del Padrón, Arroyo Naranjo, 10 de Octubre y Cerro. En estas zonas se reportaron interrupciones totales del suministro eléctrico.
¿Cómo afecta la crisis energética actual a la vida cotidiana en Cuba?
La crisis energética en Cuba, que lleva más de cinco años, ha convertido los apagones en una parte habitual de la vida diaria. Estos apagones afectan no solo a los hogares, sino también a sectores esenciales como la salud, el transporte y los servicios. La falta de electricidad también interrumpe el suministro de agua, dificulta la conservación de alimentos y afecta la calidad de vida en general.
¿Qué medidas están tomando las autoridades para restablecer el servicio eléctrico?
Las autoridades, incluida la Empresa Eléctrica de La Habana, han desplegado brigadas para trabajar en la reparación de las averías y restablecer el servicio lo antes posible. Se ha informado que el servicio se está restableciendo de manera gradual, aunque muchos usuarios todavía reportan falta de electricidad en sus hogares.
¿Cuál es la situación actual del sistema eléctrico en Cuba?
Cuba enfrenta una grave crisis energética con un déficit de generación que supera los 120 megavatios en La Habana y más de 1,500 MW a nivel nacional. Esta situación es resultado de fallas recurrentes, un sistema eléctrico obsoleto y escasez de combustible. La crisis energética se ha agravado en los últimos años, afectando gravemente a la población y a los servicios esenciales.
