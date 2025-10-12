Una pipa derriba poste eléctrico y provoca apagón en Alamar

Vídeos relacionados:

Una pipa derrumbó un poste eléctrico y provocó un apagón en Alamar entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

“Desde altas horas de la noche hasta esta madrugada, con la colaboración de los pobladores del área, una brigada de la UEB Habana del Este laboró sin descanso en una avería provocada por el choque de un camión cisterna con un poste en la Zona 19 de Alamar, hasta ser logrado el restablecimiento del servicio en esta demarcación”, informó en Facebook la Empresa Eléctrica de La Habana (EELH).

Facebook

Más allá de los apagones habituales, el sábado fue también una jornada con incidencias eléctricas que vinieron a complicar todavía más la vida de los habaneros. Una explosión en una subestación eléctrica y múltiples averías provocaron un gran apagón que dejó sin servicio eléctrico a varias zonas de La Habana.

La Empresa Eléctrica de La Habana informó en sus canales oficiales que el incidente se originó por un disparo en las líneas 9020-9015, que conectan las subestaciones Naranjito y Melones, afectando además la subestación Talla Piedra, donde se produjo una explosión.

Las autoridades indicaron que los bomberos acudieron de inmediato al lugar y se encuentran trabajando para restablecer el servicio lo antes posible.

Lo más leído hoy:

Los municipios más afectados por esta falla fueron Centro Habana, Habana Vieja, San Miguel del Padrón, Arroyo Naranjo, 10 de Octubre y Cerro. En varias zonas se reportaron interrupciones totales del suministro eléctrico.

Horas después del primer parte, la Empresa Eléctrica comunicó además la salida imprevista de la unidad Felton 1, lo que agravó la situación energética en la capital, donde el déficit superó los 120 megavatios.

Cuba atraviesa una crisis energética que se ha extendido por más de cinco años, marcada por fallas recurrentes, déficit de generación y un sistema eléctrico obsoleto.

Los apagones se han vuelto una parte habitual de la vida cotidiana, con afectaciones no solo a la población, sino también a sectores esenciales como la salud, el transporte y los servicios.

Preguntas frecuentes sobre el apagón en La Habana y la crisis energética en Cuba