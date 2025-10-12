Intensas lluvias nocturnas provocan inundaciones en Pilón, Granma

Vídeos relacionados:
Una fuerte celda de lluvias y tormentas eléctricas azotó en la noche del sábado al municipio de Pilón, en la provincia de Granma, lo cual provocó inundaciones considerables en zonas bajas, informó el meteorólogo Yosmelvi Páez Cornell.
Las imágenes publicadas por Páez en su cuenta de Facebook, muestran calles anegadas y acumulaciones de agua provocadas por precipitaciones intensas en un corto período.
Según el especialista, el evento se formó rápidamente sobre la región y concentró la mayor actividad en el área costera del municipio.
De acuerdo con datos del Instituto de Recursos Hidráulicos, Pilón fue una de las zonas más beneficiadas por las lluvias de septiembre, al registrar 232,5 milímetros en un solo día.
Las precipitaciones ayudaron a recuperar embalses como el de Cilantro, que pasó del 40 al 59 % de su capacidad, indicó el periódico oficial La Demajagua.
En general, los embalses de la provincia acumulaban al término del noveno mes alrededor de 458 millones de metros cúbicos de agua, con un llenado promedio del 49 %.
No obstante, persisten problemas de abasto en algunos municipios, como Bartolomé Masó y Manzanillo, aún por debajo de la media histórica de lluvias.
Aunque las lluvias han traído alivio a la sequía que afectaba a más de 2,300 personas en el territorio granmense, el episodio de anoche confirma el riesgo de inundaciones súbitas en territorios donde la infraestructura de drenaje es deficiente.
También el municipio de Trinidad, en Sancti Spíritus, sufrió una intensa lluvia en horas de la tarde del sábado que transformó sus calles en verdaderos ríos.
En la vecina provincia de Cienfuegos, las lluvias también dejaron ayer inundaciones súbitas en varios puntos. Se reportaron crecidas de ríos en el municipio de Cumanayagua.
De igual forma, en Ciego de Ávila, se reportaron fuertes aguaceros acompañados de tormentas eléctricas desde horas del mediodía.
Preguntas frecuentes sobre las intensas lluvias e inundaciones en Cuba
¿Qué causó las inundaciones en Pilón, Granma?
Las inundaciones en Pilón, Granma, fueron causadas por una fuerte celda de lluvias y tormentas eléctricas que azotaron la región durante la noche, provocando acumulaciones de agua en zonas bajas debido a precipitaciones intensas en un corto período.
¿Cómo han afectado las lluvias a la infraestructura en Cuba?
Las lluvias intensas han expuesto la vulnerabilidad de la infraestructura de drenaje en muchas regiones de Cuba. La falta de mantenimiento en alcantarillados y la acumulación de basura han agravado las inundaciones, resaltando las deficiencias crónicas en la gestión de aguas pluviales.
¿Qué impacto han tenido las lluvias en el suministro de agua en Granma?
Las lluvias han ayudado a recuperar los embalses en Granma, como el de Cilantro, que aumentó su capacidad del 40 % al 59 %. Sin embargo, persisten problemas de abasto en algunos municipios, como Bartolomé Masó y Manzanillo, que todavía están por debajo de la media histórica de lluvias.
¿Qué otras regiones de Cuba han sido afectadas por las lluvias recientes?
Además de Granma, otras regiones como Sancti Spíritus, Cienfuegos y Ciego de Ávila han sufrido intensas lluvias y tormentas eléctricas, causando inundaciones en calles y afectaciones en la infraestructura local, con reportes de crecidas de ríos y calles anegadas.
¿Cómo se espera que evolucionen las condiciones climáticas en Cuba?
Se prevé que las lluvias continúen en algunas regiones debido a la persistencia de zonas de inestabilidad atmosférica y el paso de ondas tropicales. Los meteorólogos recomiendan extremar precauciones, especialmente en áreas propensas a inundaciones.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.