Intensas lluvias nocturnas provocan inundaciones en Pilón, Granma

Pilón fue una de las zonas más beneficiadas por las lluvias de septiembre

Vídeos relacionados:

Una fuerte celda de lluvias y tormentas eléctricas azotó en la noche del sábado al municipio de Pilón, en la provincia de Granma, lo cual provocó inundaciones considerables en zonas bajas, informó el meteorólogo Yosmelvi Páez Cornell.

Las imágenes publicadas por Páez en su cuenta de Facebook, muestran calles anegadas y acumulaciones de agua provocadas por precipitaciones intensas en un corto período.

Captura de Facebook/Yosmelvi Páez

Según el especialista, el evento se formó rápidamente sobre la región y concentró la mayor actividad en el área costera del municipio.

De acuerdo con datos del Instituto de Recursos Hidráulicos, Pilón fue una de las zonas más beneficiadas por las lluvias de septiembre, al registrar 232,5 milímetros en un solo día.

Las precipitaciones ayudaron a recuperar embalses como el de Cilantro, que pasó del 40 al 59 % de su capacidad, indicó el periódico oficial La Demajagua.

Foto: Facebook/Yosmelvi Páez

En general, los embalses de la provincia acumulaban al término del noveno mes alrededor de 458 millones de metros cúbicos de agua, con un llenado promedio del 49 %.

No obstante, persisten problemas de abasto en algunos municipios, como Bartolomé Masó y Manzanillo, aún por debajo de la media histórica de lluvias.

Aunque las lluvias han traído alivio a la sequía que afectaba a más de 2,300 personas en el territorio granmense, el episodio de anoche confirma el riesgo de inundaciones súbitas en territorios donde la infraestructura de drenaje es deficiente.

Foto: Facebook/Yosmelvi Páez

También el municipio de Trinidad, en Sancti Spíritus, sufrió una intensa lluvia en horas de la tarde del sábado que transformó sus calles en verdaderos ríos.

En la vecina provincia de Cienfuegos, las lluvias también dejaron ayer inundaciones súbitas en varios puntos. Se reportaron crecidas de ríos en el municipio de Cumanayagua.

De igual forma, en Ciego de Ávila, se reportaron fuertes aguaceros acompañados de tormentas eléctricas desde horas del mediodía.

Preguntas frecuentes sobre las intensas lluvias e inundaciones en Cuba