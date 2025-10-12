Las Tunas tiene su primera mujer conductora de ómnibus

“Los sueños no son solo sueños, hay que luchar por lograrlos”, escribió la joven en redes al anunciar su nuevo trabajo

Maydelín Álvarez Avilés celebró en días recientes haber alcanzado un hito personal y profesional: ser la primera mujer en manejar ómnibus en Las Tunas.

En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, agradeció el apoyo de sus padres, amigos y directivos del transporte local.

“Hoy puedo decir que soy la primera mujer que maneja guaguas en Las Tunas. Confirmo que los sueños no son solo sueños, que hay que luchar por lograrlos”, escribió emocionada.

Su publicación recibió centenares de mensajes de felicitación y orgullo. “Te quiero ver en una local y que me des botella”, bromeó Leonel Avilés, mientras otros usuarios destacaron su valentía y profesionalismo.

Algunos, como Ángel Cabrales, recordaron que en La Habana ya existen mujeres conductoras de ómnibus, aunque coincidieron en que el paso dado por Maydelín es “un logro más” para las tuneras.

“Demuéstrale a Las Tunas y a toda Cuba que las mujeres sí pueden”, escribió Esteban Manzano, otro chofer que la felicitó desde su experiencia en el volante.

En Cuba, donde el transporte público sufre una profunda crisis de recursos y mantenimiento, la incorporación de mujeres a estos oficios aún es excepcional, pese a los discursos oficiales sobre igualdad de género y oportunidades laborales.

Idania Perea León, natural de la provincia de Artemisa es la primera mujer en la isla que se convirtió en conductora de vehículos de la Empresa de Ómnibus Nacionales, con más de 25 años de experiencia en la transportación local en una labor comúnmente dominada por hombres.

Junto con Gilma Pérez Pérez, son hasta el momento las dos únicas cubanas que se desempeñan en esa profesión en la referida entidad

La primera licencia de conducción a una mujer en La Habana se expidió a principios del siglo XX a nombre de María Calvo y Nodarse, popularmente conocida como La Macorina.

