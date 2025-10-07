"A veces se empieza desde el suelo": Cubana en EE.UU. con I-220A conmueve con su testimonio

Una cubana en Estados Unidos ha conmovido a usuarios en TikTok con un emotivo testimonio sobre lucha, migración y esperanza, mientras muestra cómo reconstruye desde cero una mobile home que convertirá en su hogar.

Bajo el usuario @my.hope2023, la mujer compartió imágenes del proceso de restauración de la vivienda: el piso desmontado, cables y herramientas esparcidos, paredes sin terminar, escaleras de madera recién construidas. Pero más allá de la obra física, fue su mensaje el que tocó fibras profundas.

En su publicación escribió que “no siempre se empieza desde lo alto… a veces se empieza desde el suelo, pero con el corazón lleno de sueños”. Agregó que, aunque ahora todo parezca sin forma, está convencida de que cuando las cosas se hacen con amor, empeño y dedicación, el resultado siempre valdrá la pena. “Quizás no era el momento de grandes comienzos, pero sí de ponerle el corazón a lo que tenemos”, afirmó.

La mujer aparece vestida con ropa de trabajo, junto a una niña pequeña, mientras limpia, mide y descarga materiales. “Aquí voy paso a paso, construyendo mi futuro y el de mi familia, porque a eso vine a este país: a luchar incansablemente y a no rendirme”, expresó. También aseguró: “Gracias al cielo, y como buenos cubanos, sabemos transformar lo poco en mucho, lo viejo es nuevo y la adversidad en oportunidad”.

Identificándose como migrante sin estatus legal en EE.UU., compartió: “¿Que soy emigrante? Sí. ¿Que todavía no tengo papeles? También. Pero con la mirada hacia adelante, aquí sigo construyendo mi historia, paso a paso, con fe, con amor y con propósito”. Para ella, “un sueño no se mide por los papeles, sino por la fuerza de quien se atreve a hacerlo realidad”, y dejó claro que su historia apenas comienza.

En los comentarios, usuarios le expresaron apoyo con mensajes como “Palante, que con Dios todo lo puedes” o “Que Dios los bendiga y sigan avanzando”, junto a emoticones de corazones, manos orando y rostros sonrientes.

Este video se suma a una publicación anterior de la misma usuaria, en la que compartió su experiencia bajo el proceso migratorio conocido como I-220A, que implica estar bajo supervisión de inmigración sin estatus legal. Entonces declaró: “Pasar por corte de inmigración no me rompió, tener citas cada año tampoco me ha roto y no me va a romper”. En ese mensaje hablaba del sueño de recibir algún día el sobre con la frase “Welcome to USA” y de ponerse una mano en el hombro para decirse a sí misma: “Gracias por no rendirte, gracias por trabajar y estudiar incansablemente”.

El relato de @my.hope2023 continúa como un reflejo de los desafíos que enfrentan muchas personas migrantes en Estados Unidos, y al mismo tiempo como un testimonio de la fe, el esfuerzo y la dignidad con que deciden enfrentarlos.

