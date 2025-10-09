Violencia contra la mujer en Cuba: Suben a 35 los feminicidios durante 2025

Vídeos relacionados:

Plataformas independientes confirmaron este miércoles otros dos feminicidios en Cuba, que elevaron a 35 la cifra de crímenes por violencia machista durante 2025.

Los observatorios de género de la revista Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) verificaron los recientes asesinatos de Noralis Estenoz, en La Habana, y Liudmila Álvarez Coll, en la provincia Granma, reportados en los últimos días por la ciudadanía, activistas y medios de prensa independientes.

Noralis fue ultimada con arma blanca el pasado 5 de octubre por un hombre que había sido su pareja, en su hogar en el reparto Versalles, en el municipio La Lisa.

Según información extraoficial que circuló en redes sociales, el agresor intentó huir una vez que cometió el crimen, pero recibió un disparo de un oficial de policía.

Personas allegadas a la víctima aseguraron que el individuo murió más tarde en el hospital, pero tal hecho no ha sido corroborado por las autoridades, que no han publicado información alguna sobre el feminicidio.

En su comunicado de este miércoles, OGAT y YSTCC exigieron a las autoridades “que se pronuncien con respecto a la captura del agresor, que se dio a la fuga”.

Varias personas afirmaron que Noralis era madre de tres hijos.

El 6 de octubre, otro suceso estremeció a la sociedad cubana. El feminicidio de Liudmila Álvarez Coll, también en su hogar, en el barrio La Marina, del municipio Manzanillo, a manos de su pareja.

Testigos relataron que se produjo una discusión entre ambos dentro de la vivienda, donde el hombre atacó a Liudmila con un arma blanca. Él salió a la calle gritando frases ofensivas y ella salió también, con múltiples heridas que la hicieron desplomarse sobre la acera.

El individuo, identificado como Jaime Yuniel Bazán Rodríguez, escapó del lugar. Las plataformas demandaron a las autoridades “información clara” sobre su paradero.

Liudmila dejó una hija. OGAT y YSTCC lamentaron ambos feminicidios y transmitieron condolencias a las familias de las víctimas.

El subregistro que llevan estas organizaciones incluye también el asesinato de un hombre asociado a motivos de género, cinco intentos de feminicidio y tres casos que precisan acceso a la investigación policial.

Además, continúan investigando tres posibles feminicidios en las provincias de Santiago de Cuba, Villa Clara y Camagüey.

Estos hechos evidencian la aguda crisis de violencia en la sociedad cubana y la ausencia de protocolos efectivos de protección hacia las mujeres.

Desde 2019 hasta el 1 de octubre de este año, ambas plataformas documentaron 300 feminicidios en Cuba, cifra que representa sólo un subregistro de la violencia machista que persiste en la isla.

