Cubana muestra lo que tiene en su refrigerador y desata críticas en TikTok: “Es mujer de un ñángara”

La creadora de contenidos cubana @enifita ha desatado una nueva ola de críticas en TikTok tras compartir un video en el que muestra el interior de su refrigerador en La Habana.

El contenido se ha convertido en tema de debate sobre las diferencias de nivel de vida en Cuba, una isla marcada por la escasez y la desigualdad.

El video de un refrigerador lleno de comida generó la polémica

En el clip, @enifita abre la puerta de su refrigerador y enseña la variedad de productos que guarda en casa. Lo primero que llama la atención de los usuarios está una botella de Coca-Cola, “la favorita del capitalismo” según la influencer, y varias latas de malta Bucanero, “la favorita del socialismo cubano”.

El refrigerador también contiene agua con gas y pequeñas botellas de jugo de guayaba, elaborados por emprendedores cubanos. Hay una tarta tres leches y otros dulces artesanales, provenientes de cuentapropistas locales.

En la zona de los lácteos y proteínas, la influencer exhibe diferentes tipos de yogur, leche condensada, leche entera, queso crema y nata para cocinar. En las frutas destacan las manzanas y unos impresionantes aguacates. También tiene manteca de cerdo para dar intensidad de sabor a sus platos favoritos.

No faltan barras de chocolate, bombones, así como granola artesanal hecha en Cuba, galletas saladas, limones, tortillas de trigo y una bandeja llena de huevos.

Críticas y debate social

La exhibición de estos productos ha generado numerosas críticas, pues muchos usuarios consideran que no reflejan la realidad de la mayoría de los cubanos, quienes apenas pueden acceder a alimentos básicos.

“Es mujer de un ñángara”, escribió una persona, usando el término que en Cuba se utiliza para referirse, de manera peyorativa, a quienes se identifican como militantes o simpatizantes del oficialismo, o tienen acceso a privilegios gracias a su relación con figuras de poder.

Otros internautas apuntaron que la variedad y cantidad de productos en su refrigerador es impensable para la mayoría, en un país donde miles de familias llevan meses sin poder comprar huevos, leche o yogur, y donde la comida escasea a diario.

Respuestas de la influencer

Lejos de rehuir la polémica, @enifita ya había enfrentado críticas similares hace poco tiempo, cuando compartió un vlog sobre su rutina diaria como madre y emprendedora en La Habana.

En ese video, mostraba cómo comenzaba su jornada tras recuperar el servicio eléctrico, ordenaba su casa y preparaba un pedido para una clienta de su tienda online.

“Nunca me ha gustado trabajar para otras personas y me siento feliz y agradecida por este emprendimiento que he creado poco a poco”, afirmó, orgullosa de poder generar ingresos desde casa.

Algunos usuarios insinuaron que una vivienda tan amplia y cuidada solo podía obtenerse con ayuda del extranjero. Sin embargo, la influencer fue contundente: “Nunca viste una casa buena en Cuba, quédate que te voy a enseñar mucho más”.

Aseguró que existen prejuicios sobre la vida en la isla y que “hay muchas personas luchadoras que salen adelante y viven decentemente”.

Sobre las remesas, también fue directa: “En los tiempos que corren la familia que vive fuera cada día ayuda menos a los que les quedan aquí. Porque allá la cosa está difícil”, dejando claro que su nivel de vida no depende de envíos del exterior.

Finalmente, defendió el esfuerzo diario y la mentalidad como claves para mejorar la calidad de vida: “No saben que muchos, en vez de perder tiempo quejándonos, nos ponemos a trabajar y luchar por tener una buena vida”.

El video del refrigerador lleno de comida abrió una nueva discusión sobre las diferencias sociales en Cuba y los estereotipos sobre el éxito, el emprendimiento y el acceso a alimentos.

Mientras algunos defienden la actitud positiva y el esfuerzo de la creadora de contenidos, otros señalan la distancia cada vez mayor entre quienes pueden disfrutar de un nivel de vida aceptable y quienes sobreviven en condiciones de miseria en el país.