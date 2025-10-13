Una entrevista reciente de Pollito Tropical en el podcast El Clave desató una controversia en redes sociales, tras unas declaraciones que involucraron directamente a la cantante cubana La Diosa. El influencer reveló que tenía previsto lanzar su perfume como una sorpresa el 5 de diciembre de 2024, pero que, justamente el mismo día que envió la invitación para su evento de presentación, La Diosa anunció su propia fragancia, lo que calificó como una “coincidencia demasiado sospechosa”.

Según explicó, había enviado de forma privada el flyer del evento a personas cercanas, incluida La Diosa, sin recibir respuesta inmediata. Para su sorpresa, ese mismo día, la cantante publicó un video anunciando su perfume. “Siempre habíamos hablado, pero no me respondió para eso. Y es mucha casualidad”, expresó durante la entrevista. Aunque aclaró que su relación con la artista se mantiene bien, admitió que el gesto le resultó incómodo.

La respuesta de La Diosa no tardó en llegar. A través de sus redes sociales, explicó que su perfume fue anunciado públicamente el 13 de noviembre de 2024, casi un mes antes del evento oficial de Pollito. Negó conocer los planes de su colega y aseguró que ambos simplemente coincidieron en lanzar productos similares en fechas cercanas.

“Cuando yo lancé mi fragancia, tú no habías hablado de nada. Nadie sabía que tenías una fragancia. Fue después que yo la lancé que tú anunciaste la tuya”, dijo La Diosa. También afirmó que no asistió al evento de Pollito porque se encontraba grabando un videoclip, y que sí lo llamó para felicitarlo cuando se enteró del lanzamiento.

La polémica escaló cuando Pollito respondió con una publicación en Facebook donde mostró capturas de pantalla que, según él, prueban que sí la informó previamente. En las imágenes se observa que el 13 de noviembre le envió el flyer del evento, y que días después La Diosa le respondió con un mensaje: “Te llamé para felicitarte”.

“Claramente cambiaste todo lo que dije, no sé si lo sacaste o no sé cómo lo manejaste, Diosa. ¡Y aquí están las pruebas! 1 + 1 = 2”, escribió Pollito en su post, que rápidamente acumuló miles de reacciones, cientos de comentarios y fue compartido decenas de veces, avivando el debate entre los seguidores de ambos artistas, divididos entre apoyar a uno u otro.

A pesar de la tensión, los dos han evitado convertir el desacuerdo en un enfrentamiento abierto y han expresado su deseo de que sus proyectos sigan creciendo. La Diosa cerró su mensaje con un llamado a la armonía: “Que la gente compre nuestros dos perfumes y todos olamos bien rico”. Pollito, por su parte, adelantó que le gustaría lanzar próximamente una fragancia para mujeres, aunque todavía no hay planes concretos.

Mientras tanto, La Diosa ya está trabajando en su próxima línea de perfumes y ha mostrado públicamente tres nuevos frascos como posibles propuestas para su siguiente lanzamiento. Esta polémica, que surgió a raíz de una coincidencia empresarial, ha dejado en evidencia los roces que pueden surgir incluso entre artistas que mantienen una buena relación. La conversación continúa viva en redes sociales, donde miles de fans siguen atentos cada nuevo movimiento de estos dos populares creadores cubanos.

