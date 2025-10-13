¡No es Cuba, es Miami! Estudiantes la forman poniendo reparto en pleno acto escolar

Estudiantes de una escuela en Miami convirtieron un acto escolar en una fiesta repartera, desatando euforia y ritmo entre los presentes.

Un video viral en TikTok muestra el ambiente explosivo que se vivió recientemente en una escuela secundaria de Miami, donde los estudiantes protagonizaron una verdadera “repartera” durante un acto escolar.

En las imágenes, compartidas por el usuario @hdz_andro, se puede ver a los jóvenes coreando canciones cubanas al ritmo del reparto, una de las vertientes más populares de la música urbana en la isla.

Con celulares en mano, gritos de emoción y una energía contagiosa, los estudiantes llenaron las gradas del gimnasio escolar con una vibra que recuerda más a una fiesta que a una actividad académica.

“En Miami, escuela que se respete es repartera. La mía es el vivo ejemplo”, se lee en el video, que ya acumula miles de visualizaciones en la plataforma.

Algunos alumnos llevaban camisetas con el nombre del centro, presumiblemente “Westland Wildcat”, lo que sugiere que el evento tuvo lugar en la Westland Hialeah Senior High School, una secundaria ubicada en el condado de Miami-Dade y con una alta matrícula de estudiantes de origen cubano.

El fenómeno evidencia cómo las manifestaciones culturales cubanas, especialmente las más actuales como el reparto, siguen ganando espacio entre los jóvenes del exilio, que las adoptan como forma de identidad y expresión, incluso dentro de instituciones académicas en Estados Unidos.

El video ha provocado una oleada de comentarios en TikTok y otras plataformas, donde muchos usuarios, especialmente cubanos, compartieron sus impresiones con humor y orgullo. Entre las frases más destacadas se encuentran:

“¿En qué momento La Habana se mudó para Miami?”, “En las de Hialeah, porque en el resto de Miami da pena escuchar cosas cubanas.” “Me imagino la cara de los alumnos que no son cubanos porque el reparto solo lo entendemos y lo vivimos nosotros" o “En lo que se ha convertido Miami.”

Mientras algunos aplauden la presencia de la cultura cubana en espacios escolares del exilio, otros reflexionan sobre cómo estas expresiones revelan el grado de cubanización de ciudades como Hialeah y Miami en general.

