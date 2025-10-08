Impactantes imágenes: Cubanos celebran ritual a Oshún en EE.UU. con música, baile y ofrendas

Un grupo de cubanos celebró en Estados Unidos una ceremonia religiosa en honor a Oshún, una de las deidades más veneradas del panteón yoruba, símbolo del amor, la prosperidad y los ríos.

El video, publicado en TikTok por el usuario @kingroyoficial, muestra a varias personas vestidas de blanco, amarillo y dorado —colores tradicionales de la orisha— bailando, cantando y rindiendo tributo a Oshún con ofrendas y bebidas. En las imágenes se lee la frase “Maferefún Oshún”, expresión que en la santería cubana significa “bendita sea Oshún” o “que Oshún nos proteja”.

La ceremonia, que parece haberse realizado en un espacio cerrado con piscina, reunió a decenas de practicantes y simpatizantes de la Regla de Ocha o Santería, religión de origen africano muy arraigada en Cuba y que ha trascendido fronteras gracias a la diáspora cubana.

En uno de los momentos del video se observa un rito de ofrenda animal, una práctica común dentro del culto, aunque su difusión en redes sociales suele generar polémica entre usuarios que desconocen el contexto religioso y cultural de estos rituales.

Cada 8 de septiembre, los creyentes de la santería celebran el Día de Oshún, que en el sincretismo con el catolicismo se asocia con la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Sin embargo, las festividades y ofrendas pueden repetirse en otras fechas del año según los compromisos religiosos de los iniciados.

“Maferefún Oshún”, repiten los fieles en el video, mientras bailan y elevan sus oraciones a la deidad del amor y la abundancia, una expresión de la presencia viva de la cultura afrocubana en la diáspora.

