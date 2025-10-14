Cierre del gobierno de EE.UU. podría ser el más largo de la historia: Así está la situación

Vídeos relacionados:

Estados Unidos atraviesa una nueva crisis política y administrativa con el cierre parcial de su gobierno federal, que ya supera las dos semanas y amenaza con convertirse en el más largo de la historia del país, según advirtió este lunes el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson.

“Nos dirigimos hacia uno de los cierres más largos en la historia de Estados Unidos”, sentenció Johnson, mientras continúa el estancamiento en el Congreso y se agrava la incertidumbre para millones de ciudadanos que dependen de los servicios y subsidios gubernamentales.

El actual cierre gubernamental, impulsado por una disputa entre republicanos y demócratas en torno a la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare), mantiene inoperantes varias agencias y ha dejado sin salario a decenas de miles de empleados federales.

A diferencia de otros cierres, esta vez la administración del presidente Donald Trump está utilizando el parón para ejecutar despidos masivos y recortes en múltiples departamentos, una medida que ha generado demandas legales por parte de sindicatos, y críticas incluso dentro del propio Partido Republicano.

Una Cámara paralizada y un líder que se niega a negociar

Mike Johnson, republicano de Luisiana y uno de los aliados más cercanos del presidente Trump, ha dejado claro que no convocará nuevas sesiones legislativas ni negociará con los demócratas hasta que estos abandonen sus demandas relacionadas con la atención médica.

En declaraciones a la prensa, Johnson afirmó: “Nos encaminamos hacia uno de los cierres más largos de la historia de Estados Unidos, a menos que los demócratas abandonen sus exigencias partidistas y aprueben un presupuesto limpio y sin condiciones para reabrir el gobierno y pagar a nuestros trabajadores federales”.

La Cámara de Representantes no ha estado en sesiones desde el 3 de julio, acumulando apenas 20 días de trabajo en más de tres meses.

Esta inactividad contrasta con la gravedad del momento, especialmente cuando el Senado, que retornó este martes de un receso por feriado, continúa votando sin éxito proyectos de ley temporales para poner fin al cierre.

Mientras tanto, la representante demócrata electa, Adelita Grijalva, no ha podido asumir su escaño debido al bloqueo en la Cámara, impidiendo también que avance una petición de votación clave sobre la divulgación de archivos del caso Epstein, lo cual ha sido interpretado por sectores críticos como una maniobra para ocultar información sensible.

Obamacare en el centro del conflicto

El cierre del gobierno tiene como núcleo el desacuerdo sobre los subsidios federales a los seguros médicos bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

Esta ayuda estatal, de la que dependen más de 24 millones de estadounidenses, vence el 31 de diciembre, y su renovación es una prioridad para los demócratas.

Los republicanos, por su parte, buscan separar el tema de las negociaciones presupuestarias, argumentando que puede discutirse más adelante, una postura que ha sido duramente criticada.

Según la Fundación Kaiser Family, si el Congreso no actúa, las primas de seguro médico podrían duplicarse a partir de enero de 2026.

“¿Podemos derogar y reemplazar completamente Obamacare? Muchos de nosotros somos escépticos sobre eso ahora porque las raíces son muy profundas”, admitió el propio Johnson el lunes, reconociendo que su partido difícilmente podrá eliminar la ley, como intentó Trump en 2017 sin éxito.

A pesar de ello, el líder republicano insiste en que “no se negocia con rehenes”, y exige que primero se reabra el gobierno para luego abordar el tema sanitario, una táctica que, según analistas, podría afectar a millones antes de que se logre algún acuerdo.

Impacto real: Empleados sin salarios y servicios suspendidos

El impacto del cierre es amplio y afecta desde museos hasta aeropuertos.

El Instituto Smithsoniano cerró sus 21 museos y el Zoológico Nacional, dejando a millones de visitantes sin acceso a estos espacios culturales.

Las operaciones en aeropuertos están viéndose afectadas por la falta de personal, mientras los empleados federales con salario mensual no recibirán su próximo pago.

El Pentágono informó que pudo pagar a los militares utilizando $8,000 millones en fondos no utilizados de investigación y desarrollo, lo que alivió momentáneamente una posible crisis en el sector defensa.

También se confirmó que la Guardia Costera seguirá recibiendo su salario.

Sin embargo, departamentos como el de Educación están entre los más golpeados, con interrupciones en programas de educación especial y extracurriculares.

La Oficina de Presupuesto del Congreso ha indicado que se podrían utilizar otros fondos obligatorios para cubrir actividades esenciales, pero el panorama es incierto.

“El gobierno también podría decidir usar fondos obligatorios proporcionados en la ley de reconciliación de 2025”, explicó la Oficina, mencionando a Defensa, Tesoro y Seguridad Nacional como agencias que aún disponen de recursos.

La dimensión política: Trump, sindicatos y estrategia republicana

El presidente Donald Trump ha respaldado la estrategia de su partido y ordenó personalmente que se utilicen fondos disponibles para pagar a las tropas.

“No permitiré que los demócratas tomen como rehenes a nuestras Fuerzas Armadas”, escribió en su red social Truth Social.

El vicepresidente J.D. Vance advirtió sobre recortes “dolorosos”, mientras los sindicatos de empleados gubernamentales han iniciado demandas para frenar despidos que consideran arbitrarios.

Desde la oposición, el líder demócrata Hakeem Jeffries criticó el vacío de poder en la Cámara: “No se encuentran por ningún lado”.

Por su parte, el senador Chuck Schumer acusó a Johnson de anteponer los intereses de Trump por encima del pueblo estadounidense.

Una jugada política arriesgada

A nivel electoral, los republicanos enfrentan presión por la percepción de inacción.

Como señaló MSNBC, “tan solo 20 días de sesión en más de tres meses es una cifra sorprendentemente baja”, lo que podría convertirse en un arma de doble filo para el partido.

Mientras los líderes republicanos insisten en que es responsabilidad del Senado avanzar, demócratas y analistas coinciden en que mantener el cierre hasta finales de octubre podría resultar en aumentos severos de primas de seguro médico, pérdida de servicios y daño económico general.

¿Qué viene ahora?

El próximo momento clave será el 1 de noviembre, cuando comience el período de inscripción abierta para los seguros médicos.

Si no se ha llegado a un acuerdo para entonces, millones de personas tendrán que tomar decisiones sin saber si recibirán ayuda estatal.

Además, si el cierre se extiende más allá de los 35 días -el récord actual registrado durante la presidencia de Trump en 2019- Johnson habrá conseguido el dudoso honor de liderar el cierre más largo de la historia estadounidense.

La tensión crece mientras el Congreso se muestra incapaz de avanzar y los ciudadanos enfrentan las consecuencias reales de una parálisis institucional que parece no tener fin.

