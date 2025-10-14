Imaray imita los gestos "cariñosos" de su pareja Fabián Fontaine y las redes no pueden con tanta risa

Imaray Ulloa lo volvió a hacer. Esta vez, la influencer cubana desató carcajadas en las redes al vengarse, con humor y mucha picardía, de su novio Fabián Fontaine. ¿Cómo? Reproduciendo en distintos momentos del día los mismos gestos "cariñosos" que él suele tener con ella... pero al revés.

Vestida con bata de baño, en plena recepción del hotel o mientras Fabián se servía agua tranquilamente, Imaray lo sorprendía con toqueteos inesperados, palmadas atrevidas y movimientos que, según confesó entre risas, son exactamente las mismas cosas que él le hace a diario.

La divertida dinámica no solo puso en evidencia la confianza y el buen rollo entre la pareja, sino que también dejó claro que Imaray no se queda callada… ni quieta. Desde las habitaciones del hotel hasta una romántica vista al mar, cada escena fue más divertida que la anterior, con Fabián intentando mantener la compostura mientras su novia le pasaba la cuenta con una sonrisa traviesa.

“Haciéndole las cosas que él me hace”, escribió la cubana en tono de broma en el video que ya circula por Instagram con miles de likes y comentarios que celebran su ocurrencia.

Pero más allá de las risas, el gesto de Imaray también dejó una reflexión entre líneas: muchos hombres, de forma inconsciente o asumida como “normal”, tienen actitudes físicas con sus parejas que llevan implícito cierto aire de dominio o posesividad.

Un toque aquí, una palmada allá… que vistos desde fuera, y puestos en perspectiva, como hace Imaray, revelan ese viejo hábito del macho alfa que impone presencia incluso con gestos supuestamente “de cariño”.

¿Y si más mujeres empezaran a hacer lo mismo? Tal vez muchos entenderían mejor el doble filo de esas “caricias” que divierten, incomodan o incluso controlan, dependiendo del cristal con que se miren.

Por ahora, Imaray se lo toma con humor y hace reír a miles de seguidores.

Preguntas frecuentes sobre Imaray Ulloa y sus ocurrencias en redes sociales