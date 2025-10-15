Detienen a viajero con destino a La Habana con droga en su equipaje: ¿Qué se sabe?

Vídeos relacionados:
Un pasajero que intentaba abordar un vuelo desde Cancún hacia La Habana fue detenido por transportar cocaína oculta en un doble fondo de su equipaje.
El hallazgo fue realizado por la Guardia Nacional en coordinación con binomios caninos especializados, como parte de los operativos de vigilancia en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo.
La detención tuvo lugar cuando integrantes de la Guardia Nacional, en cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México, fueron alertados por personal del área de rayos X sobre irregularidades detectadas en una maleta de piel.
El equipaje se encontraba en la banda de la sala de última espera y pertenecía a un pasajero que se disponía a abordar un vuelo con destino a La Habana.
Ante la alerta, los agentes desplegaron un operativo de inspección con apoyo de un binomio canino entrenado en detección de narcóticos.
Según el comunicado oficial, el perro “dio marcaje positivo ante la presencia de un polvo blanco, con las características propias de la cocaína”.
Durante la revisión detallada de la maleta, los elementos localizaron “un doble fondo que contenía un paquete”, el cual fue sometido a pruebas con un equipo especializado para identificar sustancias ilícitas.
Los resultados confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína.
El pasajero fue detenido en el acto. Se le leyeron sus derechos conforme a la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención, y se formalizó su inscripción en el Registro Nacional de Detenciones.
Tanto él como el equipaje y el narcótico incautado fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica y la posible comisión de delitos contra la salud.
La Guardia Nacional subrayó que este tipo de operativos “refrendan su compromiso con la ciudadanía de inhibir el traslado y la distribución de todo tipo de sustancias que puedan afectar la salud de la población”.
Hasta el momento, no ha trascendido la identidad ni la nacionalidad del detenido, y tampoco se ha informado del peso exacto de la sustancia incautada.
El caso pone de manifiesto los intentos constantes de tráfico de drogas por vía aérea, incluso mediante vuelos comerciales hacia la isla.
La investigación quedó ahora en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), que será la encargada de determinar las responsabilidades penales correspondientes.
Aumenta la introducción de drogas en Cuba
Este caso se suma a una larga lista de intentos de introducir drogas en Cuba con métodos cada vez más ingeniosos.
En los últimos meses, la Aduana ha informado sobre sustancias ocultas en duchas eléctricas, motores de agua, latas de atún, figuras religiosas como Eleguá, prendas impregnadas con cocaína líquida, gominolas y hasta en el cuerpo de viajeros.
Las autoridades insisten en que estos hallazgos demuestran la efectividad de la tecnología de rayos X y la capacitación del personal. Sin embargo, rara vez se ofrecen detalles sobre detenidos o redes implicadas, lo que deja a la ciudadanía con la versión oficial que refuerza el discurso de “tolerancia cero” frente a las drogas.
Recientemente, un equipo de la policía española llegó a La Habana para capacitar a personal de Aduana en la lucha contra el narcotráfico.
Esta colaboración se enmarca dentro de un acuerdo bilateral y busca mejorar las capacidades de Cuba en la detección y enfrentamiento al tráfico de drogas como cocaína, heroína, cannabis y drogas sintéticas.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.