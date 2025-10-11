EE.UU. detalla su nueva ofensiva antidrogas: vigilancia aérea, cooperación y patrullas marítimas desde Miami

Vídeos relacionados:

El gobierno de Estados Unidos dio a conocer el viernes una nueva ofensiva contra el narcotráfico en América Latina y el Caribe, que incluye vigilancia aérea, patrullas marítimas, operaciones combinadas y una cooperación más estrecha con países aliados de la región.

La iniciativa será coordinada desde Miami bajo el liderazgo del Comando Sur (SOUTHCOM), que en un comunicado oficial anunció la creación de una nueva Fuerza de Tarea Conjunta (Joint Task Force, JTF) encabezada por el II Cuerpo Expedicionario de Marines (II MEF), con el objetivo de reforzar y sincronizar las operaciones contra el tráfico de drogas a lo largo del hemisferio.

“Las organizaciones criminales transnacionales amenazan la seguridad, la prosperidad y la salud de nuestro hemisferio”, declaró el almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur.

“Con esta nueva fuerza, podremos detectar, interrumpir y desmantelar las redes de tráfico ilícito con mayor rapidez y profundidad, en coordinación con nuestras agencias y naciones socias”, añadió.

La nueva Fuerza de Tarea tendrá como misión principal detectar rutas de narcotráfico y neutralizar cargamentos antes de que lleguen a EE.UU. o países aliados.

Para ello, se utilizarán aviones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, además de patrullas marítimas y fuerzas de respuesta rápida.

Esto, con el objetivo de identificar patrones de tráfico mediante vigilancia aérea avanzada, fusionar inteligencia en tiempo real entre fuerzas militares, agencias federales y países socios, entrenamiento conjunto para mejorar la interoperabilidad militar y realización de operaciones combinadas y asesoría directa para fortalecer capacidades locales antidrogas.

El general Calvert Worth, comandante del II MEF y ahora líder de la JTF, subrayó que esta es una operación “principalmente marítima”.

“Nuestro equipo está entrenado, equipado y listo para liderar esta misión. Utilizaremos patrullas marítimas, vigilancia aérea, interdicciones de precisión e intercambio de inteligencia para frenar el tráfico ilícito, defender el estado de derecho y proteger comunidades vulnerables, tanto en EE.UU. como en la región”, aseguró.

La nueva Fuerza de Tarea Conjunta dependerá directamente del Comando Sur y contará con la participación de socios clave como el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security Task Force), agencias federales y fuerzas de países aliados.

La creación de esta estructura operativa ocurre luego de que EE.UU. hundiera al menos cuatro embarcaciones cerca de aguas territoriales de Venezuela, país al que acusa de enviar drogas a sus costas.

